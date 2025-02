Il monumento, situato sul Gianicolo, uno dei luoghi più suggestivi di Roma, è un omaggio alla sua figura e al suo coraggio.

Dopo un attento restauro durato 180 giorni, il monumento equestre dedicato ad Anita Garibaldi, situato sul Gianicolo, è stato restituito alla città nella sua originaria bellezza.

L’opera, realizzata dallo scultore Mario Rutelli nel 1932, è un simbolo potente della lotta per l’unità d’Italia e un omaggio alla figura di questa straordinaria donna.

La statua rappresenta Anita Garibaldi in sella a un cavallo, con la pistola in pugno, pronta alla battaglia. Il basamento in travertino, che custodisce le spoglie dell’eroina, è decorato con rilievi che raffigurano episodi della sua vita.

Negli ultimi anni, il monumento aveva mostrato i segni del tempo: corrosione del bronzo, lesioni al travertino e depositi di sostanze inquinanti avevano compromesso la sua integrità. L’intervento di restauro, finanziato dal PNRR – Caput Mundi, ha permesso di riportare l’opera al suo antico splendore.

I lavori di restauro hanno interessato sia le parti in bronzo che quelle in travertino. Le superfici in pietra sono state accuratamente pulite per eliminare muschi, licheni e incrostazioni, mentre le parti in bronzo sono state liberate dai depositi superficiali e rinforzate internamente.

Il restauro del monumento ad Anita Garibaldi è un segno tangibile dell’impegno delle istituzioni per la tutela del patrimonio artistico e culturale della città. L’opera, ora restituita al suo splendore, continuerà a essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano rendere omaggio a una figura storica di grande rilievo.