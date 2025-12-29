Il nuovo anno parte all’insegna dello shopping di qualità e della socialità a Roma e dintorni. Nel primo week-end del 2026 tornano infatti nell’area della Capitale Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, protagonisti indiscussi del mercato di qualità più famoso d’Italia, con due appuntamenti molto attesi: sabato 3 gennaio a Ostia e domenica 4 gennaio a Mentana.

Le ormai leggendarie boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio – da non confondere con format imitativi presenti in regione – porteranno ancora una volta il meglio del Made in Italy artigianale direttamente nelle strade romane, trasformando le vie cittadine in un vero spettacolo di colori, stile e convivialità.

A Ostia l’evento si svolgerà in via Vincenzo Vannutelli, mentre a Mentana farà tappa in via Giovanni Giolitti, con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

Non si tratta di un semplice mercato, ma di una vera e propria esperienza di shopping glamour e conveniente. Tra i banchi è possibile trovare abbigliamento griffato e di stock, pelletteria artigianale di altissima qualità, borse e scarpe in pelle, cashmere italiano, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e raffinati tessuti della tradizione fiorentina. Tutto rigorosamente selezionato, con un’attenzione particolare alle tendenze della moda e alla qualità dei materiali.

«Il nostro evento-mercato ha reinventato una professione storica in chiave moderna – spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – dimostrando che passione, ingegno artigianale e ricerca della qualità possono ancora fare la differenza nel mondo del commercio».

Un’identità forte e riconoscibile che ha reso Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® non solo un riferimento commerciale, ma anche un autentico fenomeno di costume, seguito da fashion blog, magazine femminili e da una community di appassionati sempre più ampia.

Fondato nel 2002, il Consorzio è l’unico depositario del marchio originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” e invita il pubblico a diffidare dalle imitazioni, riconoscendo l’originalità dell’evento dall’immagine coordinata delle bancarelle e dall’eccellenza delle merci esposte.

Per scoprire tutte le tappe del tour itinerante e rimanere aggiornati sugli eventi futuri, è possibile consultare l’unico sito ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, oltre alla pagina Facebook con oltre 200mila fan reali e certificati.

Un week-end perfetto per iniziare il nuovo anno tra shopping, qualità e atmosfera di festa.