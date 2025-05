Un compleanno speciale per il MAXXI di Roma, che il 30 maggio 2025 festeggia 15 anni di arte, architettura e innovazione. Per celebrare l’anniversario dell’inaugurazione, avvenuta nel 2010 nell’iconico edificio firmato da Zaha Hadid, oggi anche Monumento Nazionale, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo apre le sue porte gratuitamente, per un’intera giornata dedicata alla cultura e alla condivisione.

Ingresso gratuito dalle 11 alle 23: il MAXXI come non l’avete mai vissuto

Dalle 11 del mattino fino alle 23, il pubblico potrà visitare tutte le mostre in corso e i nuovi progetti espositivi senza biglietto. Una rara opportunità per scoprire – o riscoprire – le collezioni del museo in un’atmosfera festosa, con una speciale apertura serale che permette di vivere gli spazi anche dopo il tramonto.

Tra le mostre visitabili:

Collezione MAXXI. The Large Glass

Something in the Water

Stop Drawing. Architettura oltre il disegno

le nuove esposizioni inaugurate proprio il 30 maggio: Stadi. Architettura e mito Douglas Gordon. Pretty much every film and video work from about 1992 until now’ish… Nacho Carbonell. Memory, in practice In viaggio per l’arte. La Galleria Pieroni 1975 – 1992 Il Foro Italico di Enrico Del Debbio



Dalle 18: musica, food truck e drink sotto le stelle

A partire dalle 18, la piazza del MAXXI si trasforma in un palco a cielo aperto: musica live, food truck e drink station accompagneranno il pubblico fino a tarda sera, in un mix tra arte e intrattenimento.

Line up musicale:

Alexander Robotnick (live)

Alex Neri

Marcolino

Fabrizio Sala

Un’occasione per vivere il museo in una dimensione diversa, aperta e coinvolgente, tra linguaggi artistici e contaminazioni culturali.

Un museo in espansione: tra passato, presente e futuro

Dalla sua apertura nel 2010, il MAXXI si è imposto come uno dei principali poli culturali europei. Nel 2021 è arrivata la sede di L’Aquila, nel restaurato Palazzo Ardinghelli, e nel 2022 ha preso il via il grande progetto di ampliamento Grande MAXXI, che porterà entro il 2027 a un nuovo edificio multifunzionale e alla nascita del MAXXI Hub + Green, un parco urbano lineare progettato da Bas Smets, in arrivo entro il 2026.

Il 30 maggio non è solo una festa: è la conferma di un museo in continuo movimento, capace di interpretare il contemporaneo e aprirsi alla città, all’Italia e al mondo.