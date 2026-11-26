Dieci donne rifugiate ucraine a Roma ottengono l’attestato di specializzazione in cucina romana grazie al progetto “Il gusto dell’accoglienza”, un percorso che unisce formazione professionale, integrazione e autonomia.

Il gusto dell’accoglienza: formazione e autonomia per dieci donne ucraine

Dieci donne rifugiate ucraine hanno concluso a Roma un percorso di formazione professionale dedicato alla tradizione gastronomica romana e laziale e il 28 novembre riceveranno gli attestati di specializzazione in cucina romana. Un traguardo che rappresenta un passo concreto verso l’autonomia personale ed economica, grazie all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il progetto “Il gusto dell’accoglienza” e i partner coinvolti

Il percorso rientra nel progetto “Il gusto dell’accoglienza”, dedicato all’inclusione di famiglie monoparentali, donne e minori ucraini. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Percorsi di Crescita APS, in collaborazione con l’Associazione Scuola Ucraina Prestigio a Roma, la Scuola di Cucina TuChef e l’agenzia di comunicazione Creare e Comunicare, con il sostegno di Fondazione Snam ETS. I risultati saranno presentati sabato 28 novembre alle ore 11.00 presso la Scuola Ucraina Prestigio, in via di Montebello 120 a Roma.

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Cucina romana, lingua italiana e nuove opportunità

Elemento distintivo del progetto è il corso “La tradizione culinaria di Roma e del Lazio”, articolato in 11 giornate, 42 ore di formazione e 4 ore di esame finale, per un totale di 460 ore complessive di partecipazione. Le partecipanti hanno acquisito competenze tecniche, conoscenze sull’organizzazione della cucina e attestati HACCP, valorizzando al tempo stesso la propria identità culturale attraverso l’incontro tra tradizioni gastronomiche italiane e ucraine.

Un modello integrato di accoglienza per 225 beneficiari

Il progetto, nato in risposta alla crisi umanitaria causata dal conflitto in Ucraina, ha sviluppato un modello integrato di inclusione sociale, educativa e professionale, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali. Al 21 novembre 2026 sono 225 i beneficiari diretti raggiunti, grazie a percorsi che uniscono formazione professionale, continuità educativa per bambini e ragazzi, orientamento ai servizi e valorizzazione delle competenze personali.

Scuola ucraina del sabato, sportelli e laboratori per l’autonomia femminile

Attraverso la Scuola Ucraina del Sabato sono stati realizzati 27 incontri per 108 ore di attività e oltre mille presenze, garantendo continuità educativa nella lingua madre e supporto all’apprendimento dell’italiano. In parallelo, gli sportelli di orientamento hanno aiutato 64 adulti nell’accesso ai servizi, nella gestione delle pratiche amministrative e nella ricerca di lavoro. Dieci donne hanno inoltre partecipato a un laboratorio in cinque incontri, guidate da uno psicologo formatore e da un orientatore, per rafforzare consapevolezza, fiducia e solidarietà reciproca.

L’evento conclusivo del 28 novembre a Roma

Durante l’evento conclusivo del 28 novembre, a Roma, saranno presentati i risultati complessivi del progetto. Interverranno Mariangela Garofalo, presidente di Percorsi di Crescita APS, e Milena Rosso, responsabile della direzione scientifica, insieme ai rappresentanti dei partner coinvolti e alla docente del corso di cucina. Nel corso dell’incontro verranno consegnati gli attestati di merito con specializzazione in cucina romana e i crediti formativi utili a proseguire il percorso professionale.

Foto: Ufficio Stampa