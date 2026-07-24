Quando il termometro sale, Roma risponde con la cultura. Dal 23 luglio al 4 agosto 2026 torna “Il grande freddo”, l’iniziativa promossa da Roma Capitale che trasforma cinema, biblioteche e spazi culturali in rifugi climatici gratuiti, dove trovare un po’ di refrigerio senza rinunciare a un film, un libro o una mostra.

L’obiettivo è offrire ai cittadini luoghi climatizzati e facilmente accessibili durante le ondate di calore, con proiezioni gratuite, aperture straordinarie e distribuzione di acqua.

Cinema gratis in 11 sale di Roma

Grazie alla collaborazione con ANEC Lazio, saranno coinvolte 11 sale cinematografiche distribuite in diversi Municipi della città.

Ogni giorno sono previste due proiezioni gratuite:

prima proiezione tra le 13:00 e le 14:45 (a seconda della sala);

tra le (a seconda della sala); seconda proiezione con inizio entro le 18:30-18:45.

La stessa pellicola verrà proiettata contemporaneamente in tutte le sale aderenti all’iniziativa, tra cui:

Cinema Adriano

Cinema Lux

The Screen Cinemas Ottavia

UCI Maximo

UCI Roma Est

e altre sale aderenti.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Biblioteche climatizzate con acqua gratuita

Dal 23 luglio al 4 agosto saranno aperte liberamente anche 11 biblioteche di Roma, dove sarà possibile sostare nelle sale lettura climatizzate.

Ogni mattina, dalle 10:00 alle 12:00, sarà inoltre distribuita gratuitamente acqua.

Le biblioteche aderenti

Enzo Tortora (Testaccio)

Flaminia

Fabrizio Giovenale (Parco di Aguzzano)

Goffredo Mameli (Pigneto)

Nelson Mandela (San Giovanni)

Joyce Lussu (Garbatella)

Laurentina

Elsa Morante (Porto Turistico di Ostia)

Marconi

Renato Nicolini (Corviale)

Vaccheria Nardi (Collatino)

Teatro Argentina: libri e relax al fresco

Fino al 31 luglio, la Sala Squarzina del Teatro Argentina sarà aperta gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 14:00 alle 17:00.

I visitatori potranno consultare una selezione di libri dedicati alla stagione teatrale e ricevere bottigliette d’acqua.

Palazzo Esposizioni: auditorium climatizzato e mostra gratuita

Anche il Palazzo Esposizioni aderisce all’iniziativa.

Auditorium

Dal 21 luglio al 2 agosto

dalle 12:00 alle 17:30

aperto anche il lunedì

ingresso gratuito da via Milano 9/A

Mostra “REVELATION – Lorenzo Meloni”

Nello Spazio Fontana sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra di Emergency “REVELATION – Lorenzo Meloni”:

dal lunedì escluso

10:00-20:00

ingresso da via Milano 13

Anche qui sarà distribuita acqua ai visitatori.



Come partecipare

Tutte le attività sono a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. La programmazione dei film e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili sul sito di Roma Capitale.