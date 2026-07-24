Quando il termometro sale, Roma risponde con la cultura. Dal 23 luglio al 4 agosto 2026 torna “Il grande freddo”, l’iniziativa promossa da Roma Capitale che trasforma cinema, biblioteche e spazi culturali in rifugi climatici gratuiti, dove trovare un po’ di refrigerio senza rinunciare a un film, un libro o una mostra.
L’obiettivo è offrire ai cittadini luoghi climatizzati e facilmente accessibili durante le ondate di calore, con proiezioni gratuite, aperture straordinarie e distribuzione di acqua.
Cinema gratis in 11 sale di Roma
Grazie alla collaborazione con ANEC Lazio, saranno coinvolte 11 sale cinematografiche distribuite in diversi Municipi della città.
Ogni giorno sono previste due proiezioni gratuite:
- prima proiezione tra le 13:00 e le 14:45 (a seconda della sala);
- seconda proiezione con inizio entro le 18:30-18:45.
La stessa pellicola verrà proiettata contemporaneamente in tutte le sale aderenti all’iniziativa, tra cui:
- Cinema Adriano
- Cinema Lux
- The Screen Cinemas Ottavia
- UCI Maximo
- UCI Roma Est
- e altre sale aderenti.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
Biblioteche climatizzate con acqua gratuita
Dal 23 luglio al 4 agosto saranno aperte liberamente anche 11 biblioteche di Roma, dove sarà possibile sostare nelle sale lettura climatizzate.
Ogni mattina, dalle 10:00 alle 12:00, sarà inoltre distribuita gratuitamente acqua.
Le biblioteche aderenti
- Enzo Tortora (Testaccio)
- Flaminia
- Fabrizio Giovenale (Parco di Aguzzano)
- Goffredo Mameli (Pigneto)
- Nelson Mandela (San Giovanni)
- Joyce Lussu (Garbatella)
- Laurentina
- Elsa Morante (Porto Turistico di Ostia)
- Marconi
- Renato Nicolini (Corviale)
- Vaccheria Nardi (Collatino)
Teatro Argentina: libri e relax al fresco
Fino al 31 luglio, la Sala Squarzina del Teatro Argentina sarà aperta gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 14:00 alle 17:00.
I visitatori potranno consultare una selezione di libri dedicati alla stagione teatrale e ricevere bottigliette d’acqua.
Palazzo Esposizioni: auditorium climatizzato e mostra gratuita
Anche il Palazzo Esposizioni aderisce all’iniziativa.
Auditorium
Dal 21 luglio al 2 agosto
- dalle 12:00 alle 17:30
- aperto anche il lunedì
- ingresso gratuito da via Milano 9/A
Mostra “REVELATION – Lorenzo Meloni”
Nello Spazio Fontana sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra di Emergency “REVELATION – Lorenzo Meloni”:
- dal lunedì escluso
- 10:00-20:00
- ingresso da via Milano 13
Anche qui sarà distribuita acqua ai visitatori.
Come partecipare
Tutte le attività sono a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. La programmazione dei film e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili sul sito di Roma Capitale.