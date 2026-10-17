Per celebrare il grande cinema e in concomitanza con la settimana della Festa del Cinema di Roma, domenica 25 ottobre il Centro Commerciale Porta di Roma ospita la Red Carpet Night, un evento esclusivo che porta sul territorio la magia del grande schermo. In programma alle 21:00 l’anteprima del nuovo film di Massimiliano Bruno, Un tranquillo funerale di famiglia, affiancata da un’esperienza immersiva con red carpet, musica dal vivo, postazioni make-up e photo booth 360°.

Un appuntamento ideato per far vivere a ogni visitatore l’esperienza di una vera première: il cuore della serata sarà la proiezione del film, ma l’esperienza andrà ben oltre la sala: il Centro Commerciale Porta di Roma diventerà un polo di intrattenimento immersivo pensato per tutto il pubblico.

Vivi il tuo momento da star: Red Carpet, Make-up & Hairstyling

Prima della proiezione, l’atmosfera si accenderà lungo la galleria commerciale. Ad accogliere gli ospiti all’Ingresso Nord ci sarà un Red Carpet di 12 metri su cui sfilare sotto i flash. Dress code della serata: Gold & Glam.

Sarà inoltre allestita un’area Make-up & Hairstyling aperta a tutti, dove professionisti del settore realizzeranno ritocchi express ispirati ai look del grande schermo.

Photo booth 360°, quartetto d’archi e tante sorprese per il party immersivo

Con questo progetto speciale, Porta di Roma si riconferma hub di riferimento per i grandi eventi culturali e di costume della Capitale, unendo il fascino del cinema internazionale a un’esperienza interattiva. La serata fonderà infatti spettacolo e glamour attraverso un susseguirsi di esperienze esclusive:

Musica dal vivo e catering (18:00 – 20:00): un quartetto d’archi si esibirà dal vivo in un repertorio dedicato, accompagnando un servizio catering riservato agli ospiti.

(18:00 – 20:00): un quartetto d’archi si esibirà dal vivo in un repertorio dedicato, accompagnando un servizio catering riservato agli ospiti. Photo booth 360° : una postazione video interattiva a disposizione del pubblico per realizzare clip dinamiche da condividere sui social.

: una postazione video interattiva a disposizione del pubblico per realizzare clip dinamiche da condividere sui social. Entertainment: la serata sarà animata da DJ set, momenti di meet & greet e interviste a creator e volti noti. Intervistatrice d’eccezione, la fashion creator Alessia Grambone.

Come accedere all’evento e alla proiezione

I dettagli sulle modalità di accesso alla galleria commerciale e alle attività nel foyer (Red Carpet, Make-Up & Hairstyling) e di prenotazione saranno presto disponibili sul sito https://porta-di-roma.klepierre.it/

L’ingresso in sala per l’anteprima del film è gratuito con biglietto obbligatorio, fino a esaurimento posti. La capienza è limitata a 140 ingressi (posti non numerati) più 2 postazioni riservate a persone con ridotta mobilità e relativi accompagnatori.

Modalità di accredito