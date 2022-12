Il giovedì sera a Roma, una serata nel mood Freeda

A partire da giovedì 22 Dicembre prenderà il via il primo degli appuntamenti targati Freeda, un format inclusivo in cui essere se stessi è la prima vera forma d’arte senza confini.

È tutto pronto per giovedì 22 Dicembre con il primo appuntamento di Freeda Mood, un format ideato da donne e per le donne ( e non solo). Irene Bettini, proprietaria del Freeda Bistrot Roma nel cuore del quartiere Prati a ridosso di Piazza Cavour e Alice Addestri, nel settore marketing e comunicazione in ambito alberghiero e della ristorazione da diversi anni, hanno messo in piedi un vero e proprio stile di vita del giovedì sera per far conoscere tutti gli artisti di Roma. Un giovedì al mese a partire dalle 19:30 con l’aperitivo e fino alle 02:00 con il Dj Set dove l’arte, la musica, il buon cibo e il bere bene si uniranno in un mood in cui sentirsi totalmente liberi di esprimere se stessi.

Mostre d’arte e live painting, intrattenimento di live music e Dj set fino a tardi per divertirsi e ballare insieme a Kristine, ma anche poesia, cultura, libertà d’espressione anche in cucina e nel provocatorio mondo della mixology.

Tutte le forme d’arte verranno racchiuse in un’unica serata per intrattenere e appassionare. Un format al femminile che inneggia alla libertà. Irene Bettini infatti porta con sé in questo nuovo progetto l’omaggio a Frida Kahlo di Freeda Bistrot e ne replica il richiamo alla libertà.

Prima sede ufficiale del format sarà Heco Trastevere, già teatro di manifestazioni culturali in pieno mood Freeda. Il giovedì firmato Heco Trastevere proseguirà poi, in contemporanea, con la serata Gintology e oltre 50 tipologie di gin da combinare e personalizzare per dar vita al “tuo” ginotic.

Ed è anche alle donne, che hanno fatto la storia ognuno nel proprio settore, che sono ispirati 4 Drink Special della serata, due dei quali a base di gin: Freeda – Virginai Woolf – Gaga – Norma Jean (vero nome di Marilyn Monroe).

FREEDA

•Gin infuso al Butterfly Pea

•Tonica

VIRGINIA WOOLF

•Vermouth rosso

•Bitter

•Rabarbaro

•Tonica

GAGA

•Gin

•Liquore alla rosa

•Succo di limone

•Zucchero

•Soda al pompelmo rosa

NORMA JEAN

•Vodka 14 Inkas

•Succo di lime

•Zucchero

•Purea di Lamponi

•Albume pastorizzato

Appuntamento a giovedì 22 dicembre, dalle 19.30 alle 2.00 con Freeda Mood.

https://www.instagram.com/freedamood/

Hèco Trastevere

06 56549356

Via Portuense, 47

00153 Roma