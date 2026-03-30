Buone notizie per gli amanti della cultura nipponica e della natura: il suggestivo giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura riapre le sue porte al pubblico con nuove date disponibili per il mese di aprile 2026.
Dopo la riapertura di inizio anno, il calendario si aggiorna con nuovi appuntamenti: le visite, come di consueto, si svolgeranno il giovedì e il venerdì, con ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria online.
👉 È già possibile riservare il proprio posto tramite piattaforma Eventbrite a questo link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-al-giardino-giapponese-758731906557
Un angolo di Giappone nel cuore di Roma
Situato a Roma, il giardino rappresenta un luogo unico nel suo genere: è infatti il primo giardino giapponese realizzato in Italia da un paesaggista giapponese.
Il progetto porta la firma del celebre architetto Nakajima Ken, autore anche dell’area giapponese dell’Orto Botanico di Roma, e nasce grazie a un accordo diplomatico su un terreno concesso dal Comune.
Si tratta di un perfetto esempio di giardino in stile sen’en (giardino con laghetto), un modello che si è evoluto nel corso dei secoli attraverso i periodi storici Heian, Muromachi e Momoyama.
Tra gli elementi che lo caratterizzano:
- laghetto e cascata
- rocce e ponti
- lanterne tradizionali
- piante iconiche come ciliegi, glicini, iris, camelie, magnolie, aceri e pini nani
Un vero percorso immersivo nell’estetica e nella filosofia giapponese.
Come funziona la visita
La visita è libera e dura circa 25 minuti, ma avviene esclusivamente negli orari indicati al momento della prenotazione.
Informazioni utili
- Indossare scarpe comode (il terreno è ghiaioso e non pianeggiante)
- Arrivare almeno 10 minuti prima per la registrazione
- La prenotazione è valida solo con email di conferma ricevuta
- Le cancellazioni vanno effettuate tramite Eventbrite
Regole da rispettare
- Vietato calpestare il prato
- Vietato fumare (anche sigarette elettroniche)
- Vietato consumare cibo e bevande
- Non è consentito l’accesso agli animali
Prenota la tua visita
Un’occasione perfetta per immergersi nella bellezza e nella tranquillità di uno spazio unico, soprattutto nel periodo primaverile.
Le nuove date di aprile sono già disponibili: prenota subito il tuo ingresso gratuito e lasciati sorprendere dalla magia del Giappone nel cuore di Roma.