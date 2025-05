Torna il Roma Bar Show con novità internazionali e uno sguardo alla sostenibilità e alla sicurezza

Il 26 e 27 maggio Roma alza i calici per la quinta edizione del Roma Bar Show, la manifestazione internazionale dedicata al mondo della mixology e della spirit industry che, anche quest’anno, trasformerà il Palazzo dei Congressi all’Eur in una capitale globale dell’ospitalità.

L’edizione 2025 si presenta con una svolta decisiva: Fiere di Parma entra ufficialmente nel capitale sociale dell’evento, segnando una nuova alleanza strategica nel panorama fieristico italiano. Una sinergia che mira a rafforzare la presenza del Made in Italy nel settore degli spirits, con l’ambizione di trasformare il Roma Bar Show in una delle fiere più importanti del mondo.

E non è solo una questione di business: il claim di quest’anno, “Together we shake”, è un invito a vivere l’esperienza del bar come luogo di relazione, cultura e innovazione. Lo dimostrano i numeri: centinaia di brand, decine di eventi “fuori salone”, masterclass, talk, degustazioni e la finale dei Roma Bar Show Awards, che torna per la sua terza edizione con sette categorie e un prestigioso Premio alla Carriera.

Tra le grandi novità anche il Buyers Program Internazionale organizzato in collaborazione con ICE – Agenzia e Fiere di Parma, con 50 operatori da 12 Paesi selezionati per creare nuove connessioni commerciali strategiche e portare il know-how italiano sempre più lontano.

Non mancherà poi l’impegno sul fronte della responsabilità sociale, grazie alla campagna sul bere consapevole lanciata con il supporto del Comune di Roma e alla nascita di un nuovo playground firmato da Camilla Falsini a Garbatella, in collaborazione con JD Sports.

Il Roma Bar Show non è solo un evento per gli addetti ai lavori, ma un’esperienza aperta a tutti coloro che vogliono scoprire, degustare e imparare in un contesto unico dove il cocktail è solo l’inizio di un racconto più grande: quello di un’Italia che innova, accoglie e brinda al futuro.