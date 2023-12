Sabato 16 dicembre si è svolta la manifestazione promossa da “Massenzio Arte”, nell’ambito della rassegna “In viaggio con Calvino”.

Il centenario calviniano giunge al termine e Artisti di varie discipline, pittura, scultura, fotografia, teatro si sono alternati in una sintesi artistico-letteraria imperniata sul tema delle “Città invisibili”, sia nel riferimento diretto al testo calviniano sia alla difficile visibilità dei caratteri fondanti delle città storiche, motivando così il titolo della manifestazione: “il Bi-Sogno di Calvino”.

La Massenzio Arte ha voluto proporre un momento di riflessione nella ricorrenza di questo centenario, che ha visto durante questo anno numerose iniziative di studio e di commemorazione da parte di studiosi ed altre associazioni culturali in Italia e nel mondo, per celebrare la grande abilità visionaria di Calvino, la sua immaginazione profetica e la rigorosa resa linguistica.

La manifestazione si è articolata in due parti: la mostra di arti visive, a cura di Florindo Ruta e Maria Cristina Cadolini, e a seguire gli interventi, le letture e il dibattito.

La mostra ha visto numerosi artisti declinare i temi calviniani delle città invisibili rendendole visibili agli spettatori secondo la loro arte. Con l’occasione si è potuto ascoltare ascoltare gli stessi artisti presentare i loro lavori. Alessandro D’ercole ha presentato la sua suggestiva opere dedicate alla spettrale città di Laudonia dove i vivi dialogano in silenzio con i non nati attraverso un opera dove polveri e specchi riflettono queste realtà complesse di vita e non vita, passata e futura.

Enrica Capone ha tessuto la sua città su una tela, mentre Carlo D’Orta ha presentato i suoi paesaggi surreali realizzati con una sofisticata tecnica su plexiglass; Venera Finocchiaro ha esposto la sua particolare scultura in ceramica e specchio dal titolo “Il Mondo guarda il mondo” e Leonardo Galliano ha presentato la sua interessante composizione urbana. L’architetto Pierpaolo Cannistraci ha proposto l’interessante lavoro combinatorio su testo delle città invisibili invitanto i visitatori a scegliere e rendere “visibili” le città calviniane su di un album in una postazione da lui organizzata con pastelli e colori. Molti altri artisti si sono uniti per l’omaggio alle città di Calvino come Riccardo Wilczen, Duilio Spalletti, Michele Chelucci, Leonardo Galliano, Meogrossi, Nardulli, Scalzo, Signoretti.

La seconda parte della manifestazione ha visto interessanti interventi che hanno proposto ancora altri spunti di dibattito. Marco Marini e Stefano Donati hanno aperto il dibattito con il loro intervento “10/100 anni in Viaggio con Calvino” raccontando il loro lavoro su calvino portato in giro per il mondo; Nuccia Flandina ha letto i due testi Diomira città e la memoria e Anastasia città e desiderio. Di grande effetto è stata la proiezione del lavoro del fotografo Moreno Maggi con la voce narrante di Diana Alessandrini.

