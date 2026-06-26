Beauty mode: ON. E questa volta sul serio.

Dal 26 al 28 giugno il centro commerciale Porta di Roma diventa il quartier generale della bellezza con l’arrivo del Beauty Bus, protagonista della tappa finale di Beauty on Tour 2.0, l’evento gratuito dedicato a skincare, make-up e innovazione.

Dopo aver attraversato alcuni degli angoli più iconici della Capitale, il celebre bus beauty-friendly chiude il suo tour proprio a Roma Nord, trasformando Porta di Roma in una vera e propria beauty destination per tre giorni.

Ma cosa succede a bordo? Non il solito giro tra rossetti e creme. Qui la tecnologia incontra la cosmetica in un’esperienza immersiva e personalizzata: si potrà analizzare la propria pelle in tempo reale, scoprendo livello di idratazione, texture, tono e persino età cutanea, per ricevere consigli skincare su misura e dare una svolta alla propria beauty routine.

Spazio anche al grooming maschile, con consulenze dedicate alla cura dei capelli e del beard style.

Fuori dal Beauty Bus, l’esperienza continua nella Beauty Lounge, tra aree relax, ritocchi express e sessioni di self make-up pensate per chi vuole sfoggiare il perfetto summer glow. E per combattere il caldo? Ci pensa Sherbet con sorbetti e prodotti freschi.

Il programma prevede anche talk e masterclass live con esperti e volti noti del mondo beauty. Tra gli ospiti ci saranno la dermatologa e cosmetologa Pucci Romano e i creator Alessandro Albero, Eleonora Faraone e Sonia Petrecca, insieme agli esperti di Lush, MAC Cosmetics, Bottega Verde e Yves Rocher.

Per partecipare basta scaricare l’app io&Porta di Roma.

Tre giorni, un programma ricco di bellezza!

Venerdì 26

10.00 – 11.00 | Pucci Romano – Presentazione del libro Il trucco c’è

12.00 – 13.30 | MAC – Masterclass Make-up

15.00 – 16.00 | Yves Rocher – Consulenza capelli con Hairdiag

16.00 – 18.00 | Attività con i nostri influencer

Sabato 27

11.00 – 12.00 | Bottega Verde – BV Tech 4 Your Skin

12.00 – 13.00 | Lush – Workshop

15.00 – 16.00 | Yves Rocher – Consulenza capelli con Hairdiag

16.00 – 18.00 | Attività con i nostri influencer

18.00 – 19.30 | MAC – Masterclass Make-up

Domenica 28

11.00 – 12.00 | Lush – Workshop

12.00 – 13.00 | Bottega Verde – BV Tech 4 Your Skin

15.00 – 16.00 | Yves Rocher – Consulenza capelli con Hairdiag

16.00 – 18.00 | Attività con i nostri influencer

18.00 – 19.30 | MAC – Masterclass Make-up

La bellezza esce anche allo scoperto:

al piazzale Decathlon ti aspettano il beauty bus con le sue attività, un’area relax con gazebi e l’angolo beverage & food con sorbetti e frutta freschi firmati Sherbet!

Tre giorni per provare, scoprire e prenderti cura di te:

Beauty on Tour 2.0 chiude in bellezza a Porta di Roma!

E Nashi Argan ti aspetta in store per girare la sua ruota della fortuna e vincere fantastici premi! Basta scaricare l’app IO&Portadiroma!

Info utili

📍 Beauty Lounge: piano 0, ingresso Sud

📍 Beauty Bus: piazzale esterno (zona Decathlon), porta Sud

📅 Dal 26 al 28 giugno

⏰ Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20

🎟 Ingresso gratuito