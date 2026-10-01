Per i romani che aspettano con ansia l’inizio del fine settimana, ottobre si apre con una novità decisamente golosa. Dal 2 ottobre al 27 novembre, in tutti i ristoranti degli store IKEA di Roma (Anagnina e Porta di Roma) torna l’amatissimo “All You Can Eat Polpette”, la formula no-limits dedicata al piatto simbolo della tradizione svedese.

Un’occasione perfetta per trasformare la cena del venerdì in un momento di pura convivialità e relax con la famiglia o gli amici, evitando il caos del weekend e inaugurando il fine settimana all’insegna del buon cibo.

Un viaggio tra i sapori: dalle classiche alle novità di pesce

La formula è pensata per soddisfare davvero ogni palato e preferenza alimentare. Si comincia con un primo piatto composto da 8 polpette della stessa tipologia, accompagnate dai grandi classici della casa: purè di patate, la tipica confettura di mirtilli rossi e la salsa alla panna.

Per i successivi riordini — richiedibili fino all’orario di chiusura del ristorante — la scelta varia tra ben quattro opzioni:

Classiche Svedesi: la ricetta tradizionale a base di carne che ha reso celebre il brand.

la ricetta tradizionale a base di carne che ha reso celebre il brand. Vegetali (Plant-ball): l’alternativa sostenibile con lo stesso sapore e consistenza della carne.

l’alternativa sostenibile con lo stesso sapore e consistenza della carne. Falafel: la proposta saporita e speziata a base di ceci.

la proposta saporita e speziata a base di ceci. Polpette di Pesce: la new entry pensata per chi desidera una variante dal gusto più leggero.

Convivialità e accessibilità nella Capitale

Con questo appuntamento, IKEA conferma la volontà di rendere i propri punti vendita romani dei veri e propri punti di aggregazione, dove condividere momenti piacevoli ad un prezzo accessibile a tutti.

Che siate di passaggio all’uscita dal lavoro a Porta di Roma o pronti per una serata in compagnia ad Anagnina, il venerdì della Capitale è pronto a tingersi delle atmosfere e dei sapori della Svezia.