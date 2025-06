Lo storico anniversario del brand svedese nella Capitale celebra un legame profondo con i romani e inaugura il primo showroom immersivo al mondo a Porta di Roma

Venticinque anni fa IKEA apriva le sue porte ai romani, rivoluzionando l’idea di casa con mobili funzionali, accessibili e dal design nordico. Oggi, la Capitale celebra questo importante anniversario con l’inaugurazione del primo showroom immersivo al mondo, nel cuore dello store di Porta di Roma, e con una riflessione sui nuovi modi di abitare nella città eterna.

Una relazione, quella tra IKEA e Roma, fatta di scelte di stile, momenti quotidiani e trasformazioni sociali. Secondo una recente indagine condotta da IKEA con BVA Doxa, 9 romani su 10 hanno scelto almeno una volta IKEA per arredare la propria casa, mentre oltre il 70% la considera parte dei momenti più significativi della propria vita domestica.

Nel corso degli anni, anche le case dei romani sono cambiate: si sono fatte più funzionali, fluide e attente ai bisogni di chi le vive. Oggi, 1 romano su 2 sarebbe disposto a lasciare il centro città per avere più spazio, mentre il 24% desidera una stanza in più e il 21% sogna un giardino privato. Le abitazioni, in media di 90 mq e con tre stanze, sono in gran parte situate in edifici condominiali: l’86% dei romani vive in appartamenti, e ben il 79% è proprietario della casa in cui abita.

La casa, oggi, è sempre più luogo multifunzionale: il salotto è al tempo stesso zona relax, ufficio e palestra; la camera da letto resta un rifugio personale (spesso doppia, per genitori e figli); la cucina – nella maggior parte dei casi separata – conserva il ruolo di spazio conviviale. Non sorprende che 1 romano su 2 sacrificherebbe spazio per avere una cabina armadio.

Per festeggiare questo lungo percorso, IKEA ha scelto Roma come laboratorio d’innovazione: lo store di Porta di Roma ospita da oggi un nuovo format di showroom immersivo, il primo al mondo. Le tre aree tematiche – dedicate a camere da letto, soggiorni e spazi per bambini – propongono un’esperienza ibrida tra fisico e digitale, pensata per ispirare e coinvolgere i visitatori in modo interattivo.

Nel frattempo, nei negozi IKEA di Porta di Roma, Anagnina e Fiumicino, dal 5 all’8 giugno è attivo il concorso a premi “I 25 anni di IKEA Roma ti premiano!”: con una spesa minima di 80€, si può vincere una Carta Regalo IKEA fino a 3.000€.

IKEA Roma: un ecosistema urbano e sociale

Da Anagnina a Gregorio VII, passando per l’XS Store di Fiumicino e i plan and order point cittadini, Roma è diventata il centro di un vero ecosistema IKEA, con oltre 7 milioni di visitatori l’anno e più di 1.000 co-worker, in gran parte donne. IKEA ha abbracciato anche il modello “15 minuti”, orientato alla prossimità, sostenibilità e personalizzazione del servizio.

L’impegno di IKEA a Roma è anche sociale: in 25 anni, ha realizzato oltre 60 progetti solidali, contribuendo a restituire dignità abitativa a molte persone in difficoltà. In occasione dell’anniversario, il brand ha donato l’allestimento della Casa Fratelli, nuova struttura di accoglienza presso la Città dei Ragazzi, gestita da Binario 95 e Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi.

“Roma per noi è molto più di un mercato,” afferma Ivan Gardini, Market Manager IKEA per la città. “È un laboratorio di relazioni e innovazione, dove continueremo a costruire con e per la comunità.”

Con questo anniversario, IKEA rinnova il proprio impegno: accompagnare i romani nei cambiamenti della vita, rimanendo un punto di riferimento non solo per l’arredo, ma per la cultura dell’abitare. Un legame che, tra le mura di casa, continua a rafforzarsi ogni giorno.