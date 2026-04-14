Il grande ritorno de I Cesaroni, andato in onda ieri 13 aprile 2026 dopo ben 11 anni di assenza, ha diviso pubblico e territorio: da una parte l’entusiasmo dei fan, dall’altra le tensioni mai del tutto sopite nel quartiere simbolo della serie, Garbatella.

La nuova stagione si è aperta con ascolti importanti e una forte carica nostalgica, riportando sullo schermo le dinamiche familiari che hanno reso celebre la fiction. Tuttavia, dietro le quinte del successo televisivo, riaffiorano le proteste dei residenti che già un anno fa avevano animato il quartiere durante le riprese.

Le lavorazioni, avvenute ad aprile dello scorso anno, avevano trasformato la Garbatella in un vero e proprio set a cielo aperto. Ma questo ritorno alle origini non è stato privo di conseguenze: divieti di sosta h24, strade chiuse e centinaia di parcheggi temporaneamente inutilizzabili hanno creato disagi concreti per chi vive la zona ogni giorno.

Il malcontento si era tradotto in una petizione online, oltre che in proteste visibili anche sui muri del quartiere. Tra le scritte più emblematiche, una frase che aveva fatto il giro dei social: “Garbatella odia i Cesaroni”. Un segnale forte di come il legame tra fiction e territorio, un tempo punto di forza, si sia incrinato.

A pesare ulteriormente sulla situazione è stata la scelta del periodo. Molti residenti avevano sollevato una domanda semplice ma incisiva: “Non le potevano fa quando le scuole erano chiuse?”. In effetti, sfruttare le vacanze pasquali o i ponti del 25 aprile e del 1° maggio avrebbe potuto ridurre l’impatto sulla quotidianità.

Oggi, con la serie finalmente tornata in onda, resta evidente questo doppio volto: da un lato il successo televisivo e il calore del pubblico, dall’altro una comunità che chiede maggiore attenzione e rispetto. Il futuro dei Cesaroni potrebbe quindi dipendere non solo dagli ascolti, ma anche dalla capacità di ricucire il rapporto con la loro storica casa, la Garbatella.