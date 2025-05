I Cesaroni Il Ritorno senza Antonello Fassari: il cast lo onora con un omaggio commovente

La notizia che I Cesaroni stiano per tornare con una nuova stagione dopo dieci anni ci ha fatto sorridere. La morte dell’attore Antonello Fassari, lo zio Cesare di Roma, un po’ meno. Come ha detto Matteo Branciamore, l’artista se n’è andato proprio quando la serie stava tornando, lasciando, dunque, l’amaro in bocca ai colleghi e agli italiani che non vedevano l’ora di rivederlo insieme al suo fratello Giulio, interpretato da Claudio Amendola.

L’omaggio a Antonello Fassari sul set de I Cesaroni

Sul set de I Cesaroni c’è tanta voglia di divertirsi come un tempo, con le risate e l’affetto tra gli attori che hanno deciso di tornare a interpretare i ruoli storici della serie. Claudio Amendola nel ruolo di Giulio Cesaroni, Elda Alvigini è Stefania e poi ancora Matteo Branciamore è Marco.

Nonostante tutto, però, nessuno nasconde un velo di tristezza dopo la morte di Antonello Fassari che per anni ha animato la serie tanto amata dagli italiani. Il suo essere apparentemente burbero, ma con un cuore d’oro ha lasciato un ricordo indelebile tra il pubblico che, alla notizia della sua scomparsa, non ha potuto fare a meno di esclamare: “Che amarezza”.

Leggi anche: — I Cesaroni alla Garbatella: Elena Sofia Ricci condivide una foto dal set de I Cesaroni, ma non sarà nella settima stagione

Ed è proprio per il suo ruolo, il suo talento e l’affetto da parte degli altri colleghi e amici che il cast de I Cesaroni ha voluto onorarlo con un omaggio sul set. Sul ciak è stato scritto “Ciao Antonello”. Niente di particolare, semplicemente un modo per mantenere vivo il ricordo dell’attore.

Il ricordo di Elda Alvigini

In queste settimane, sono tanti i ricordi da parte dei suoi colleghi che hanno voluto raccontare alcuni aneddoti sul rapporto con Antonello. Nell’ultimo numero di Donne di oggi business&life, Elda Alvigini ha rivelato un particolare sul suo amico: “Antonello era una persona buona, e questa è la prima cosa, come collega era meraviglioso, sempre calmo disponibile, oltre al fatto che per me lavorare con lui, che avevo scoperto in TV anni prima, è stato davvero un grande onore”.

“Mi chiamava Candy Candy o Heidy, perché diceva che ero troppo ingenua che non mi accorgevo di quello che mi accadeva intorno…e aveva ragione!”. Ha affermato.

FOTO: KIKAPRESS