Max Tortora non farà parte del cast di I Cesaroni, il sequel a cura di Claudio Amendola dedicato a Antonello Fassari

I Cesaroni stanno per tornare ma con tante novità che non piaceranno ai fan della serie televisiva storica di Canale 5 che per anni ha visto in scena le vicende di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Elda Alvigini, Claudio Amendola, Antonello Fassari, Max Tortora e tanti altri ancora. Nella nuova stagione molti dei protagonisti principali non ci saranno tra cui l’attore che ha interpretato Ezio, marito di Stefania.

Perché Max Tortora non tornerà a I Cesaroni

Intervistato dal settimanale Oggi, Max Tortora ha svelato di non fare parte del sequel di I Cesaroni. Nessun motivo personale, anzi. Tuttavia, la proposta ha bussato alla porta dell’attore al momento sbagliato. Infatti, il professionista non è riuscito a incastrare due progetti e pertanto ha dovuto rinunciare alla serie televisiva che per anni lo ha visto protagonista.

Possibili scenari per Ezio

Anche se non lo vedremo rivestire i panni di Ezio, Max Tortora ha sottolineato di non aver chiuso mai le porte al personaggio di I Cesaroni. “Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto. Lui, secondo la sceneggiatura, non è stato eliminato per cui può riapparire quando vuole, se vuole”.

E dopo la morte di Antonello Fassari, la rinuncia di Max Tortora, i fan sono sempre più curiosi ma allo stesso tempo delusi del cast scelto per I Cesaroni che tra poco torneranno a tenere compagnia agli italiani nella fredde serate invernali.

Un nuovo progetto con Alessandra Mastronardi

Mentre i ricordi affiorano la mente dell’attore romano che, nell’intervista di Oggi, ha spiegati di rivedere le stagioni passate di I Cesaroni e restare stupito e divertito ancora adesso, Max Tortora ha incontrato dopo tanto tempo la sua collega Alessandra Mastronardi su un set. I due hanno lavorato insieme e per entrambi è stato come tornare indietro nel tempo.

“Quando ho conosciuto Alessandra aveva 19 anni, era già bravissima. Ci incrociavamo soprattutto nelle scene conviviali. – ha affermato Tortora- Abbiamo coltivato un rapporto d’amicizia e di stima reciproca. Ritrovarla in Doppio gioco è stato come andare sul velluto: una scena con lei è buona alla prima”.

FOTO: SHUTTERSTOCK