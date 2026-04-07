Il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà. Dopo oltre dieci anni, la famiglia più amata della TV torna su Canale 5 con “I Cesaroni – Il Ritorno”, tra nostalgia, nuovi personaggi e qualche assenza importante.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione, dalle date al cast fino al caso Max Tortora.

Quando tornano I Cesaroni 7?

La nuova stagione andrà in onda Lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5.

A distanza di dieci anni, la serie riparte raccontando cosa è successo ai protagonisti, tra vite cambiate, figli cresciuti e nuove sfide da affrontare.

Chi ci sarà nel cast dei Cesaroni 7?

Il cuore della serie resta Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, ancora al centro della famiglia e delle dinamiche della storica bottiglieria alla Garbatella.

Accanto a lui tornano molti volti storici:

Matteo Branciamore (Marco)

Niccolò Centioni (Rudi)

Federico Russo (Mimmo)

Ludovico Fremont (Walter)

Elda Alvigini (Stefania)

Tra le novità troviamo:

Marta Filippi (Virginia, nuova compagna di Marco)

Ricky Memphis (Carlo)

Lucia Ocone (Livia)

Andrea Arru (Olmo)

Non mancheranno anche cameo e sorprese, tra cui Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.

Chi ci sarà nei Cesaroni – Il ritorno?

“I Cesaroni – Il ritorno” punta su un mix tra passato e presente.

La trama riparte dalla storica bottiglieria alla Garbatella, simbolo della serie, che questa volta si trova in difficoltà economica e rischia di essere venduta all’asta. Da qui nasce una nuova sfida per tutta la famiglia.

Intorno a Giulio si sviluppano nuove storie:

Marco è diventato produttore musicale e ha una nuova famiglia

Arriva sua figlia Marta da New York, portando nuovi equilibri

Mimmo è cresciuto ed è insegnante di sostegno

Nuovi personaggi portano dinamiche inedite e più attuali

La serie mantiene il suo tono leggero ma affronta anche temi più profondi, restando fedele allo spirito originale.

Perché Max Tortora ha lasciato I Cesaroni?

Una delle assenze più pesanti è quella di Max Tortora, storico interprete di Ezio.

L’attore ha spiegato che non parteciperà per impegni lavorativi: la proposta è arrivata in un momento in cui era già coinvolto in altri progetti, rendendo impossibile la sua presenza sul set.

Non si tratta però di un addio definitivo: il personaggio non è stato eliminato dalla sceneggiatura, quindi Ezio potrebbe tornare in futuro.

Un ritorno tra emozione e ricordi

La nuova stagione sarà anche un omaggio a Antonello Fassari, volto storico della serie, il cui ricordo sarà presente nel racconto.

“I Cesaroni” tornano così con una promessa chiara: far ridere, emozionare e riportare il pubblico in quel luogo familiare dove, nonostante tutto, si torna sempre.

E questa volta, più che mai, sarà come rientrare a casa