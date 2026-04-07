Il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà. Dopo oltre dieci anni, la famiglia più amata della TV torna su Canale 5 con “I Cesaroni – Il Ritorno”, tra nostalgia, nuovi personaggi e qualche assenza importante.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione, dalle date al cast fino al caso Max Tortora.
Quando tornano I Cesaroni 7?
La nuova stagione andrà in onda Lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5.
A distanza di dieci anni, la serie riparte raccontando cosa è successo ai protagonisti, tra vite cambiate, figli cresciuti e nuove sfide da affrontare.
Chi ci sarà nel cast dei Cesaroni 7?
Il cuore della serie resta Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, ancora al centro della famiglia e delle dinamiche della storica bottiglieria alla Garbatella.
Accanto a lui tornano molti volti storici:
- Matteo Branciamore (Marco)
- Niccolò Centioni (Rudi)
- Federico Russo (Mimmo)
- Ludovico Fremont (Walter)
- Elda Alvigini (Stefania)
Tra le novità troviamo:
- Marta Filippi (Virginia, nuova compagna di Marco)
- Ricky Memphis (Carlo)
- Lucia Ocone (Livia)
- Andrea Arru (Olmo)
Non mancheranno anche cameo e sorprese, tra cui Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.
Chi ci sarà nei Cesaroni – Il ritorno?
“I Cesaroni – Il ritorno” punta su un mix tra passato e presente.
La trama riparte dalla storica bottiglieria alla Garbatella, simbolo della serie, che questa volta si trova in difficoltà economica e rischia di essere venduta all’asta. Da qui nasce una nuova sfida per tutta la famiglia.
Intorno a Giulio si sviluppano nuove storie:
- Marco è diventato produttore musicale e ha una nuova famiglia
- Arriva sua figlia Marta da New York, portando nuovi equilibri
- Mimmo è cresciuto ed è insegnante di sostegno
- Nuovi personaggi portano dinamiche inedite e più attuali
La serie mantiene il suo tono leggero ma affronta anche temi più profondi, restando fedele allo spirito originale.
Perché Max Tortora ha lasciato I Cesaroni?
Una delle assenze più pesanti è quella di Max Tortora, storico interprete di Ezio.
L’attore ha spiegato che non parteciperà per impegni lavorativi: la proposta è arrivata in un momento in cui era già coinvolto in altri progetti, rendendo impossibile la sua presenza sul set.
Non si tratta però di un addio definitivo: il personaggio non è stato eliminato dalla sceneggiatura, quindi Ezio potrebbe tornare in futuro.
Un ritorno tra emozione e ricordi
La nuova stagione sarà anche un omaggio a Antonello Fassari, volto storico della serie, il cui ricordo sarà presente nel racconto.
“I Cesaroni” tornano così con una promessa chiara: far ridere, emozionare e riportare il pubblico in quel luogo familiare dove, nonostante tutto, si torna sempre.
E questa volta, più che mai, sarà come rientrare a casa