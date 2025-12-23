Le festività natalizie sono nel vivo e, tra regali dell’ultimo minuto e spese improvvise per il pranzo di Natale o il cenone della Vigilia, molti romani si chiedono quali siano i centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025. Come ogni anno, non tutti i punti vendita seguiranno l’orario tradizionale: alcune strutture resteranno chiuse, mentre altre apriranno con orari ridotti.
Prima di mettersi in auto o prendere i mezzi, è sempre consigliato verificare eventuali variazioni direttamente sui siti ufficiali dei singoli centri commerciali. Di seguito, però, l’elenco delle principali aperture confermate in città.
Vigilia, Natale e Santo Stefano: quali centri commerciali sono aperti a Roma
Nonostante il Natale rappresenti una giornata di chiusura quasi totale, il 24 e il 26 dicembre diversi centri commerciali romani restano operativi, consentendo di fare shopping e acquisti alimentari.
Centro Commerciale Aura – Valle Aurelia (via di Valle Aurelia, 30)
- 24 dicembre:
- Pam: 7.30–20
- Galleria: 9.30–18
- Area food: 9–20
- 25 dicembre: chiuso
- 26 dicembre:
- Pam: 8–21
- Galleria: 9.30–20.30
- Area food: 9–23
Centro Commerciale Euroma2 (via dell’Oceano Pacifico, 83)
- 24 dicembre: negozi, food e ipermercato dalle 10 alle 18
- 25 dicembre: chiuso
- 26 dicembre:
- Negozi: 10–21
- Food: 10–22
- Ipermercato: chiuso
Porta di Roma (via Alberto Lionello, 201)
- 24 dicembre: aperto dalle 10 alle 18
- 25 e 26 dicembre: chiuso
Talenti Village (via della Bufalotta, 548)
- 24 dicembre:
- Carrefour: 7.30–19
- Galleria: 9.30–18.30
- 25 dicembre: chiuso
- 26 dicembre:
- Carrefour: 9–20
- Galleria: chiusa
Maximo Shopping Center (via Laurentina, 865)
- 24 dicembre:
- Galleria, bar e ristorazione: 10–19
- Pam e Farmacie Italiane: 8–20
- 25 dicembre: chiuso
- 26 dicembre:
- Galleria, bar e ristorazione: 10–21
- Pam e Farmacie Italiane: 8.30–21
Centro Commerciale I Granai (via Mario Rigamonti, 100)
- 24 dicembre:
- Galleria: 10–20
- Ipermercato: 8–20
- 25 e 26 dicembre: chiuso
Outlet aperti a Roma e dintorni durante le feste
Per chi preferisce lo shopping nei grandi outlet, ecco le aperture confermate:
Castel Romano Designer Outlet (via Ponte di Piscina Cupa, 64)
- 24 dicembre: 10–18
- 25 dicembre: chiuso
- 26 dicembre: 10–20
Valmontone Outlet (via della Pace, località Pascolaro – Valmontone)
- 24 dicembre: 10–18
- 25 dicembre: chiuso
- 26 dicembre:
- Negozi: 10–21
- Area food: 10–23
Attenzione agli orari
Durante le festività natalizie gli orari possono subire variazioni dell’ultimo minuto. Per questo motivo è sempre consigliabile controllare i canali ufficiali dei centri commerciali o dei singoli negozi prima di recarsi sul posto.