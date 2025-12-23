Le festività natalizie sono nel vivo e, tra regali dell’ultimo minuto e spese improvvise per il pranzo di Natale o il cenone della Vigilia, molti romani si chiedono quali siano i centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025. Come ogni anno, non tutti i punti vendita seguiranno l’orario tradizionale: alcune strutture resteranno chiuse, mentre altre apriranno con orari ridotti.

Prima di mettersi in auto o prendere i mezzi, è sempre consigliato verificare eventuali variazioni direttamente sui siti ufficiali dei singoli centri commerciali. Di seguito, però, l’elenco delle principali aperture confermate in città.

Vigilia, Natale e Santo Stefano: quali centri commerciali sono aperti a Roma

Nonostante il Natale rappresenti una giornata di chiusura quasi totale, il 24 e il 26 dicembre diversi centri commerciali romani restano operativi, consentendo di fare shopping e acquisti alimentari.

Centro Commerciale Aura – Valle Aurelia (via di Valle Aurelia, 30)

24 dicembre : Pam: 7.30–20 Galleria: 9.30–18 Area food: 9–20

: 25 dicembre : chiuso

: chiuso 26 dicembre : Pam: 8–21 Galleria: 9.30–20.30 Area food: 9–23

:

Centro Commerciale Euroma2 (via dell’Oceano Pacifico, 83)

24 dicembre : negozi, food e ipermercato dalle 10 alle 18

: negozi, food e ipermercato dalle 10 alle 18 25 dicembre : chiuso

: chiuso 26 dicembre : Negozi: 10–21 Food: 10–22 Ipermercato: chiuso

:

Porta di Roma (via Alberto Lionello, 201)

24 dicembre : aperto dalle 10 alle 18

: aperto dalle 10 alle 18 25 e 26 dicembre: chiuso

Talenti Village (via della Bufalotta, 548)

24 dicembre : Carrefour: 7.30–19 Galleria: 9.30–18.30

: 25 dicembre : chiuso

: chiuso 26 dicembre : Carrefour: 9–20 Galleria: chiusa

:

Maximo Shopping Center (via Laurentina, 865)

24 dicembre : Galleria, bar e ristorazione: 10–19 Pam e Farmacie Italiane: 8–20

: 25 dicembre : chiuso

: chiuso 26 dicembre : Galleria, bar e ristorazione: 10–21 Pam e Farmacie Italiane: 8.30–21

:

Centro Commerciale I Granai (via Mario Rigamonti, 100)

24 dicembre : Galleria: 10–20 Ipermercato: 8–20

: 25 e 26 dicembre: chiuso

Outlet aperti a Roma e dintorni durante le feste

Per chi preferisce lo shopping nei grandi outlet, ecco le aperture confermate:

Castel Romano Designer Outlet (via Ponte di Piscina Cupa, 64)

24 dicembre : 10–18

: 10–18 25 dicembre : chiuso

: chiuso 26 dicembre: 10–20

Valmontone Outlet (via della Pace, località Pascolaro – Valmontone)

24 dicembre : 10–18

: 10–18 25 dicembre : chiuso

: chiuso 26 dicembre : Negozi: 10–21 Area food: 10–23

:

Attenzione agli orari

Durante le festività natalizie gli orari possono subire variazioni dell’ultimo minuto. Per questo motivo è sempre consigliabile controllare i canali ufficiali dei centri commerciali o dei singoli negozi prima di recarsi sul posto.