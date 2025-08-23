Per la prima volta HYROX arriva a Roma: il 27 e 28 settembre 2025, la celebre competizione internazionale di fitness indoor farà il suo attesissimo debutto nella Città Eterna, trasformando la Fiera di Roma in un’arena dedicata alla resistenza, alla forza e allo spettacolo sportivo. L’evento promette di essere uno dei più iconici della stagione, inserendosi nel fitto calendario di manifestazioni che consolidano Roma come capitale mondiale dello sport, del turismo e della cultura.

Cos’è HYROX?

HYROX è una competizione indoor che unisce 8 km di corsa a 8 stazioni di workout funzionale, in un formato unico pensato per mettere alla prova atleti di ogni livello. Nata ad Amburgo nel 2017 da un’idea di Christian Toetzke e Moritz Fürste (due volte oro olimpico nell’hockey su prato), la gara ha conquistato il mondo grazie alla sua formula standardizzata, accessibile e altamente spettacolare.

Con oltre 80 eventi globali e una previsione di oltre mezzo milione di partecipanti nel 2025, HYROX è oggi uno dei fenomeni fitness più in crescita al mondo.

Il percorso di gara: 8K + 8 workout

Durante la gara, ogni chilometro di corsa è seguito da una delle seguenti stazioni:

Ski Erg Sled Push Sled Pull Burpee Broad Jump Rowing Farmer’s Carry Sandbag Lunges Wall Balls

Il formato resta sempre lo stesso in ogni tappa, permettendo agli atleti di confrontare le proprie prestazioni a livello internazionale.

Categorie e partecipazione

HYROX Roma è aperta a tutti, con categorie per:

Individual Open (principianti e amatori)

Individual Pro (esperti)

Doubles (coppie)

Relay (staffette da 4)

Ogni categoria è suddivisa per fasce d’età, così da garantire una sfida equa e accessibile.

Iscrizioni e biglietti

Le iscrizioni online sono già aperte sul sito ufficiale di HYROX Italia. Dopo la registrazione, gli atleti riceveranno via email il proprio QR code per il check-in in sede. L’orario di partenza individuale verrà comunicato tre giorni prima dell’evento.

Per la prima volta sarà disponibile anche un biglietto per spettatori, per chi vuole vivere da vicino l’atmosfera unica dell’evento.

Prezzi di iscrizione:

Da 70 a 120 euro, a seconda della categoria e della data di acquisto. Prima ci si iscrive, più si risparmia.

Prepararsi a HYROX

Allenarsi per HYROX significa combinare corsa ed esercizi funzionali in modo strategico. Molti atleti si affidano a programmi specifici o a HYROX-affiliated gyms, dove è possibile simulare le stazioni della gara in ambienti controllati.

Roma, capitale del fitness

Con HYROX, Roma non solo ospita un evento sportivo di livello mondiale, ma conferma anche il proprio ruolo di hub per le discipline emergenti, offrendo a partecipanti e spettatori un’esperienza che va oltre lo sport, tra arte, cultura, storia e adrenalina.

Informazioni e aggiornamenti

Per dettagli sull’evento, iscrizioni, regolamenti e consigli di allenamento, visita il sito ufficiale:

👉 www.hyroxitalia.com