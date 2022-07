Hot Dog Day: lo speciale ‘bavaglio’ per evitare ogni macchia!

Vi siete mai sporcati mangiando un hot dog? Ecco la soluzione

Mercoledì 20 Luglio si celebra l’hot dog, l’amato panino di forma allungata, imbottito con wurstel abbrustolito, senape e altre salse.

Quanti di voi si sono sporcati i vestiti nel gustare l’amato “cane caldo”? Alzate la mano!

Non vi preoccupate a voi ci ha pensato Deliveroo che in vista della ricorrenza ha pensato ad un ‘bavaglio’ in omaggio per quanti ordineranno a Roma da Hot Dog Factory.

Potete così gustare il vostro hot dog senza l’incubo che la senape finisca su t-shirt o pantaloni.

Le regole per gustare l’hot dog senza sporcarsi.

Ecco le 5 regole d’oro da seguire stilate da Deliveroo, per gustare al meglio l’hot dog senza sporcarsi.

Prendi il panino con entrambe le mani e non solo con una. Non mettere le salse sul panino. Le salse vanno sui wurstel. Gusta l’hot dog mordendo una delle due estremità del panino, e non il centro. Mangiarlo a piccoli bocconi, non utilizzando più di 5 morsi per finirlo. Se ti sei sporcato le dita, leccale prima di lavarle.

Lo speciale bavaglio per l’Hot Dog Day.

Per quanti ordineranno a Roma sulla app di Deliveroo da Hot Dog Factory lo speciale hot dog, in omaggio per la giornata del 20 luglio un bavaglio gigante con impresse le regole da seguire.