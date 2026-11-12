La lettera da Hogwarts non è mai arrivata? A un’ora da Roma c’è un rifugio magico dove dormire nella camera di Grifondoro!

Aspettavi la lettera da Hogwarts ma non è mai arrivata? Per chi ha sognato almeno una volta di varcare le porte della scuola di magia di Harry Potter, c’è una possibilità più vicina di quanto immagini. A solo un’ora da Roma, senza neppure uscire dal Lazio, esiste infatti un angolo ispirato al mondo del celebre maghetto, dove persino dormire nella camera di Grifondoro può sembrare parte di una piccola avventura. E per una notte si può vivere la magia, lasciando completamente fuori il mondo babbano.

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A Cantalupo in Sabina si vola ad Hogwarts e si può dormire nella casa di Grifondoro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Si chiama La Tana – Rifugio per Maghi e Streghe e si trova a Cantalupo in Sabina, tra le colline del Reatino. Non è un castello, ma un villino indipendente trasformato in un alloggio ispirato al dormitorio di Grifondoro tra pareti effetto pietra, tessuti caldi, luci soffuse e oggetti che richiamano la saga.

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La casa, prenotabile su Airbnb, può accogliere fino a quattro persone. Ci sono libri, giochi da tavolo, bacchette e film, mentre all’esterno fa capolino anche la Ford Anglia dei Weasley.

Fuori, il giardino recintato si affaccia sulla vallata e offre una zona pranzo con barbecue. Chi vuole può alternare una maratona di Harry Potter a una passeggiata tra i borghi circostanti. La struttura propone inoltre di aggiungere esperienze facoltative al proprio soggiorno, tra cui una lettera di ammissione personalizzata.

Quello laziale non è l’unico rifugio ispirato alla saga: altri alloggi a tema si trovano nel Salento, in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti e perfino in Messico. Ma per una fugace avventura fuori dalla Capitale può bastare attraversare la Sabina.

Photo Credits: Noesis via HF4