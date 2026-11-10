Alla Galleria Arca di Noesis di Roma, dal 21 al 26 novembre 2026, la personale Hic Sunt Leones di Monica Casalino trasforma lo spazio espositivo in un percorso sensoriale tra pittura, installazioni e videoarte.

HIC SUNT LEONES, la nuova personale di Monica Casalino a Roma

Dal 21 al 26 novembre 2026 la Galleria Arca di Noesis, in via Ostilia 3/B a Roma, a pochi passi dal Colosseo, ospita HIC SUNT LEONES, personale di Monica Casalino dedicata alla dimensione di studio, arte e creazione gliforeal. La mostra, a ingresso gratuito e visitabile ogni giorno dalle ore 18.00, propone un itinerario immersivo che supera la semplice percezione visiva.

Un percorso sensoriale tra desiderio, linguaggio e femmineo

L’esposizione rientra nel progetto “ROMA CON GLI OCCHI DELLE DONNE: MATRONE, MISTICHE, VISIONARIE E RIBELLI”, che unisce sei passeggiate nella città eterna a una trilogia di personali dedicate al volto femminile nella Storia e nell’Arte. Promosso da Roma Capitale e vincitore dell’Avviso Pubblico per iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, il ciclo si chiude idealmente con la ricerca di Casalino.

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In mostra trovano spazio due opere pittoriche, sei installazioni e una video-proiezione che compongono un vero e proprio percorso sensoriale, tra olfatto, tatto e suono. Le opere, alcune inedite e site-specific, indagano la “relazione viscerale tra desiderio, conoscenza e linguaggio, tra corpo come limen, segno e alchimia”, dando forma a una topografia di visioni in cui il femmineo si manifesta come pura ricettività e trasformazione.

Vernissage, progetto curatoriale e biografia dell’artista

La Galleria si trasforma così in un luogo di esplorazione diretta, dove il pubblico è invitato a sperimentare le proprie soglie percettive attraverso il contatto con le opere e la videoarte. L’iniziativa è organizzata e curata dal collettivo culturale BE Butterfly Effect, in collaborazione con Il Sogno, Società Cooperativa Sociale ETS, realtà impegnate nella valorizzazione dei linguaggi contemporanei e nella costruzione di percorsi culturali inclusivi.

Ad aprire ufficialmente HIC SUNT LEONES sarà il vernissage del 21 novembre alle ore 18.00, con la presenza dell’artista in loco: Monica Casalino dialogherà con il pubblico, favorendo confronto e condivisione, elementi centrali della sua pratica. Scultrice, brand architect, coltivatrice e ricercatrice botanica pugliese, l’artista è attiva nello scenario dell’arte contemporanea e figura nel volume “Puglia. Artisti, luoghi e sperimentazioni dell’arte contemporanea” (2023) di Cecilia Pavone.

La sua ricerca, sviluppata anche nelle personali “La pelle al limen” (Museo Nuova Era di Bari, Palazzo Tupputi di Bisceglie), nel Premio Arte Roma, in collettive da Matera a Los Angeles e nella personale “NUTAZIONI” al 100XCentro di Rieti, intreccia botanica, architettura, scultura, video e performance. Attualmente è impegnata nel restauro di un casale ottocentesco, pensato come cantiere vivo in cui suono, natura e design possano generare nuovi codici relazionali.

Foto: Ufficio Stampa