La quarta edizione di Heroes International Film Festival si terrà alla Casa del Cinema di Roma e all’Istituto Europeo di Design di Roma dal 13 al 15 dicembre. Tema dell’edizione 2023 sarà “VICINO, LONTANO”. Heroes International Film Festival celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e transmedia con focus editoriale sulle storie e sui mestieri che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala, la tv e i broadcaster online. Nel corso della manifestazione tre anteprime italiane di lungometraggi | 1 global celebration | 4 ospiti internazionali | 2 concorsi per cortometraggi | 12 masterclass-keynote | 5 premiati internazionali per celebrare la creatività, la tecnologia e le arti visive applicate al cinema e alle serie per tv e piattaforme online.

UNIVERSES – LUNGOMETRAGGI (ANTEPRIME ITALIANE E CELEBRATION)

LET HER KILL YOU (Francia, Svizzera, 2022) – ACTION

Regia di Jérome Dassier, con Asia Argento (La Terra dei Morti Viventi, Dracula 3D), Jeanne Balibar (I Miserabili, Cold War) e Joseph Rezwin (Carnage, Eiffel).

La fuga in un piccolo chalet nascosto tra le Alpi svizzere per prendere le distanze dal suo misterioso passato piomba improvvisamente Anna (Asia Argento) in un racconto a metà strada tra il thriller psicologico e la spy story, fino a un pericoloso duello all’ultimo sangue. Ma in palio c’è qualcosa di più importante della propria vita.

COLD MEAT (USA, 2022) – THRILLER

Regia di Sebastien Druin, con Allen Leech (Downtown Abbey), Nina Bergman (The Chemist e Doom) e Yan Tual (Outlander, A casa tutti bene).

Una tormenta coglie David (Allen Leech) in mezzo al nulla mentre taglia le Rockies americane a bordo di un pickup, dopo aver salvato una cameriera dalla violenza del marito. Il freddo e la bufera sono infernali ma quando nella notte si materializza la creatura più spaventosa che i due avrebbero potuto immaginare, tutto cambia di nuovo e volge verso un finale e inatteso.

THE NIGHTMAN (BELGIUM, 2023) – HORROR

Regia di Mélanie Delloye, con Zara Devlin (Ann, Modern Love) e Mark Huberman (Vikings: Valhalla, Band of Brothers).

Un horror psicologico e una riflessione sulla manutenzione degli affetti e sulla natura più illeggibile dell’amore. Damien (Mark Huberman) e sua moglie vanno ad abitare in un piccolo villaggio rurale in Irlanda. Tutto fila liscio fino a quando un misterioso omicidio scuote la comunità e lei, incinta, scopre finalmente la verità su suo marito. Sonnambulo come è sempre stato, ma non solo…

SUPERMAN (USA, 1978)

Regia di Richard Donner, con Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman e Margot Kidder > PROIEZIONE SPECIALE

Il capolavoro di Richard Donner e il primo film superomistico del cinema americano sarà protagonista di una proiezione speciale in occasione degli 85 anni del personaggio e del 35° anniversario del film. L’ultimo appuntamento italiano della campagna mondiale Hope legata agli 85 anni di Superman diventa un’occasione per riflettere sul rapporto tra fumetto e cinema nel racconto del “figlio di Kripton”, in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Discovery.

STORIES – CORTI IN CONCORSO

3500 opere (1000 più dell’edizione precedente) da 28 Paesi iscritte alle due sezioni dedicate ai Corti d’Autore e ai Corti d’Accademie. I vincitori entreranno nella community internazionale di Crew United, piattaforma internazionale che permetterà loro di avere accesso a un network di migliaia di professionisti europei dell’audiovisivo per finalizzare i loro prossimi progetti.

La giuria internazionale chiamata a premiare le storie vincitori è composta da Michael Lim (Direttore Artistico di Animation Singapore), Matteo Moriconi (Direttore Artistico VFX Rio) e Alison Norrington (Direttore creativo Storycentral). La selezione delle opere verrà proiettata alla Casa del Cinema di Roma e, nel terzo giorno di programmazione, nella sede della Scuola di Arti Visive dell’Istituto Europeo di Design di Roma.

HEROES FILM SCHOOL | OSPITI INTERNAZIONALI

Maestri del cinema e della serialità internazionale “di genere” arrivano a Roma per condividere i “dietro le quinte”, i segreti del loro lavoro e il loro sguardo artistico col pubblico di Heroes.

TIM ALLEN

Senior Stop Motion Animator, Tim Allen è da 20 anni uno dei maestri mondiali di stop motion. Ha lavorato con Guillermo Del Toro (Pinocchio), Wes Anderson (L’Isola dei cani), Tim Burton (La sposa cadavere, Frankenweenie) e su film quali La mia vita da zucchina, Shaun the Sheep e presto vedremo i risultati della sua ultima opera in Chicken run: Dawn of the Nuggets su Netflix. Sarà protagonista di una masterclass col pubblico e di un workshop pratico presso lo IED di Roma.

DAN BAKER

Concept Artist attivo nello studio londinese Framestore, tra i film ai quali ha lavorato col suo segno inconfondibile fatto di creature, paesaggi e ambientazioni oniriche: Animali fantastici: I crimini di Grindewald e I segreti di Dumbledore, Blade Runner 2049, Ready Player One, Kong – Skull Island, King Arthur e molti altri. Ad Heroes parlerà di come sia possibile “vedere un film prima di girarlo”.

ALISON NORRINGTON

Story Architect, sceneggiatrice e scrittrice inglese, ha collaborato come story coach per Walt Disney Imagineering, Sundance TV, BBC, NBC e Coca-Cola. Speaker TEDx e direttrice creativa della factory Storycentral, membro della National Academy of Television Arts & Sciences (Emmys), BAFTA Guru e autrice del pluripremiato podcast: The Story Hour. Durante la Masterclass “Supersize your Story!” fornirà al pubblico una preziosa “cassetta degli attrezzi” per costruire grandi storie per cinema e TV.

HEROES FILM SCHOOL | OSPITI ITALIANI

La parola ad artisti e professionisti del cinema italiano: David di Donatello, Nastri d’Argento, Candidati agli Oscar e ai Ciak d’Oro raccontano esperienze sul set, sia live action che d’animazione, e nuove frontiere o tendenze del mercato audiovisivo.

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, DAVIDE MANCA (Circeo, Un’estate fa, Il Cacciatore)

SET DECORATOR, ALESSANDRA QUERZOLA (Blade Runner 2049, Catch 22, Avengers: Age of Ultron)

COLONNE SONORE, MICHELE BRAGA (Un’estate fa, Mixed by Erry, Freaks Out)

INTIMACY COORDINATION, GEORGIA LEPORE (Prisma, Yellow Jacket, I Borgia)

REGIA PER L’ANIMAZIONE, MARINO GUARNIERI (Gatta Cenerentola, Yaya e Lennie, Due Battiti)

REGIA HORROR/SCI-FI, LUNA GUALANO (La guerra del Tiburtino III, Credimi, Go Home)

SPECIAL EFFECTS / HAIR & PROPS, GIULIA GIORGI (Sense8, Domina, Jack Ryan 3)

TEXTURING, CLAUDIA MARVISI (The Mandalorian, House of the Dragons, Star trek Discovery)

MODELLAZIONE, GENNARO ESPOSITO (The Flash, The Lion King, The Mandalorian)

PRODUCTION DESIGN, CARMINE GUARINO (Il Comandante, È stata la mano di Dio, Nostalgia)

COSTUME DESIGN, EVA COEN (Il più bel secolo della mia vita, Notturno Bus, Terraferma).

PREMI HEROES IFF EDIZIONE 2023

Heroes Master 2023 è il compositore CLAUDIO SIMONETTI. Il maestro durante la premiazione ci racconterà le sue ultime esperienze, in occasione della recentissima chiusura del suo tour americano e per il lavoro nel racconto del cinema Horror italiano, dai grandi successi con Dario Argento, Lamberto Bava, Ruggero Deodato, Lucio Fulci e tanti altri, alle produzioni discografiche con i Goblin e con la musica dance.

Heroes Master of Animation è lo stop motion artist inglese TIM ALLEN.

Heroes Action al talento italiano della regista, autrice e montatrice LUNA GUALANO che ha firmato tre film con suggestioni narrative differenti e già molto mature, dal thriller Psychomentary all’horror di Go Home – A casa loro al più recente sci-fi Guerra al Tiburtino III, unendo in modo originale la critica sociale al racconto “di genere”.

Heroes Best Tv Show del 2023 è Questo mondo non mi renderà cattivo. A ritirare il premio e a incontrare il pubblico saranno Zerocalcare insieme al CEO e Direttore creativo di Movimenti Production, Giorgio Scorza, che racconteranno le soluzioni creative e tecniche utilizzate nella lavorazione della serie, disponibile su Netflix da giugno 2023.

Heroes Studio of the Year del 2023 è lo studio d’animazione ILLUMINATIONS STUDIOS del gruppo Universal Pictures International, che ha ottenuto il maggior successo del 2023 in animazione con Super Mario Bros. Il Film e tornerà in sala il prossimo 7 dicembre con l’emozionante Prendi il Volo. La consegna del premio avverrà in un incontro speciale sul tema del mercato globale e italiano dell’animazione cinematografica.

ORGANIZZAZIONE E PARTNERSHIP

Heroes International Film Festival è un evento organizzato da Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali, con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Promossa da Confesercenti area con il contributo di CCIAA di Roma.

PARTNER CULTURALI, ISTITUZIONALI E MEDIA PARTNER

FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali | Cinecittà si mostra | Associazione Scenografi, Arredatori e Costumisti | Associazione italiana VFX | Asifa Italia | Premio Solinas | Cartoons on the bay (RAI Com) | Writers Guild Italia | Orchestra Italiana del Cinema | IED Istituto Europeo di Design | Istituto per la Cinematografia “Roberto Rossellini” | UNINT | CSEN / FISAC – Combattimento Scenico | Singapore Animation | VFX Rio | Giffoni Film Festival | View Conference | Screenweek.it | Comingsoon.it | Fabrique du Cinema | Dino Audino Editore | RAI Libri |Romics |Crew United |Intimacy Cordination Italia| Univideo | Reel One |SB Stunt&Film |

DIREZIONE ARTISTICA Max Giovagnoli

COMITATO EDITORIALE Tiziana Amicuzi, Marcello Rossi, Luca Ruocco

DIREZIONE ORGANIZZATIVA Livia Senese

COORDINAMENTO ESECUTIVO Sara Pellini, Erica Fagiolo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Anna Castellani, Valerio Pasquieri, Alberto Sarasso

DIGITAL ART DIRECTOR Irene Gambelli

OFFICIAL POSTER Chiara Sterbini [chiachiarissima]

COMUNICAZIONE WEB 321web.net

UFFICIO STAMPA Maurizio Quattrini – maurizioquattrini@yahoo.it

L'ingresso al Festival è gratuito fino ad esaurimento posti.

