Tre giorni di cucina green e inclusiva a Parco Appio: dal 24 al 26 luglio arriva “Healthy ci sarai”, festival vegetale con un menu speciale firmato dalla chef itinerante ed ex finalista di MasterChef Irene Volpe.

Healthy può essere anche sinonimo di gusto e convivialità. A dimostrarlo sarà “Healthy ci sarai”, il nuovo festival vegetale in programma il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, il laboratorio urbano immerso nel verde dell’Appio Latino che unisce gusto, cultura e socialità.

Menu green firmato da Irene Volpe

Cuore dell’appuntamento sarà la cucina vegetale nella sua versione più inclusiva e condivisa. Ospite speciale del festival è Irene Volpe, chef itinerante ed ex finalista di MasterChef, che per l’occasione ha ideato quattro piatti originali dedicati all’evento, tutti pensati per valorizzare ingredienti vegetali e sapori creativi.

Durante le tre serate si potranno assaggiare la “Panella” (impasto di ceci fritto con salsa acida, salsa piccante alle albicocche, basilico e gomasio), “Condividere” (moutabal di borlotti, pesche, pomodori multicolor, cipolla e sommacco con pane di accompagnamento), le Manaqish alla romana (focaccia, olio EVO, za’atar, cremoso di anacardi e lamponi) e, per chiudere in dolcezza, il cookie al miso e cacao.

Il menu sarà disponibile ogni sera dalle 19:30 alle 23:00 e potrà essere consultato direttamente in cassa. L’offerta gastronomica è aperta a tutti e rispecchia la filosofia del parco, che punta a favorire la condivisione degli spazi e naturalmente del gusto.

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Parco Appio, laboratorio urbano tra verde e socialità

Immerso in 12.000 metri quadrati di verde e a ingresso libero, Parco Appio è diventato uno degli indirizzi più amati dell’estate romana, punto di incontro tra musica, buon cibo, persone e aria aperta. Incastonato nell’Appio-Latino, dove l’acqua Egeria sgorga al confine tra il Parco Archeologico dell’Appia Antica e la Valle della Caffarella, il parco si propone come laboratorio urbano di cultura sociale e accoglie ogni stagione migliaia di visitatori.

Ideato da Federico Feliziani, Parco Appio nasce come progetto di rigenerazione urbana per riqualificare un’area verde pubblica e restituirla ai cittadini come luogo di incontro, condivisione e aggregazione. Nel tempo ha saputo attrarre alcune delle insegne gastronomiche più apprezzate della città, trasformandosi in una vera e propria destinazione del gusto, tra sdraio, sole, clubbing e live.

All’interno del parco è presente anche un’area Family/Kids riservata a feste e attività pensate per intrattenere i più piccoli, rendendo l’esperienza adatta a famiglie, gruppi di amici e appassionati di cucina green in cerca di nuove proposte.

Foto: Ufficio Stampa