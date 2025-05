Harry Styles starebbe a Roma: dove si troverebbe l’artista ed ex membro degli One Direction, fan curiosi di sapere

Mentre a Roma ieri, 8 maggio 2025, veniva eletto il nuovo papa e piazza San Pietro era piena di fedeli, qualcuno avrebbe avvistato la presenza di Harry Styles, il celebre cantante ed ex membro degli One Direction.

Harry Styles a Roma a piazza San Pietro

La fumata bianca avrebbe interessato anche l’ex membro degli One Direction che proprio durante la proclamazione del nuovo papa, è stato avvistato tra la folla con un look casual ma distintivo. Intento a conoscere l’esito del conclave, avrebbe indossato occhiali scuri, baffetto alla moda e un cappellino grigio con la scritta “Techno is my boyfriend”.

Anche se avrebbe voluto mantenere un profilo basso, Harry Styles non è passato inosservato e molti dei presenti non hanno potuto fare a meno di osservarlo e ammirarlo, increduli che fosse veramente lui in quel posto. “Mentre guardavo l’annuncio del Papa in piazza San Pietro, Harry Styles mi è passato accanto e i nostri sguardi si sono incrociati” . Qualcuno ha scritto sui social.

La passione per l’Italia

Non è la prima volta che Harry Styles si trova a Roma. Il cantante è molto legato alla Capitale e all’Italia in generale che ama visitare ogni volta che ne ha la possibilità. Negli ultimi mesi è stato avvistato a fare visita al mercato di Porta Portese e poi ancora al concerto dei The Smile all’Auditorium Parco della Musica. E c’è di più, sembra che abbia acquistato anche una casa nel Viterbese.

Il successo di Harry Styles

Affascinante e dallo stile ineguagliabile, Harry Styles si distingue per il suo tocco di classe. Cantante di fama internazionale, si è fatto conoscere per il suo talento durante la sua permanenza nel gruppo musicale One Direction. Oggi è un solista.

FOTO: SHUTTERSTOCK