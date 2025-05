Harry Styles sorprende tutti con il gesto al Pincio a Roma: la foto scattata da lui diventa virale, cosa è successo

Harry Styles è famoso per essere una persona strepitosa che con la sua bontà d’animo riesce sempre a lasciare il segno. E lo ha fatto di nuovo qualche giorno fa a Roma con una coppia di ragazzi alla quale ha scattato una foto, rendendo il momento ancora più speciale.

Harry Styles, il gesto al Pincio a Roma diventato virale

Qualche mese fa Harry Styles ha soggiornato a Roma e proprio in quell’occasione ha conosciuto una coppia di ragazzi che stava visitando il Pincio. I due gli hanno chiesto un selfie che non solo la superstar ha accettato di fare ma li ha anche deliziati con una foto finita poi sui suoi social con tanto di messaggio autentico.

La ragazza che è stata fotografata è la TikToker Jess, che ha studiato all’Università di Liverpool. E’ stata proprio lei a postare quanto accaduto in quel di Roma.

“Come promesso, mi auguro che il viaggio di questi ragazzi sia speciale”. Ha scritto Harry Styles sotto la foto della coppia.

La reazione sui social

Il post di Harry Styles è diventato virale e molti fan e utenti hanno commentato l’accaduto con messaggi ironici e complimenti nei confronti della star. Tanti vorrebbero essere al posto dei due ragazzi e si augurano di poter incontrare l’artista per avere una foto con lui.

Harry Styles, l’italiano acquisito

Harry Styles ama l’Italia e questo ormai è un dato di fatto. Non ha perso occasione di partecipare alla fumata bianca avvenuta qualche settimana fa, mostrandosi un turista qualunque al Vaticano. Non perde occasione di visitare Roma ed altri paesi limitrofi. Ultimamente ha visitato il mercato di Porta Portese ed ha partecipato al concerto dei The Smile all’Auditorium Parco della Musica. Pensate che, secondo fonti a lui vicine, avrebbe acquistato una casa nel Viterbese.

