A Roma puoi vivere l’Hanami senza volare in Giappone: parchi e giardini si tingono di rosa e offrono scorci spettacolari tra i ciliegi in fiore.

Non dobbiamo necessariamente volare in Giappone per vivere l’atmosfera dell’Hanami: anche Roma in primavera si tinge di rosa e riesce a regalarci degli spettacolari scorci che ci ricordano i paesaggi lontani. L’Hanami è la tradizione che celebra la fioritura dei ciliegi e – tra parchi, giardini nascosti e angoli suggestivi – anche la Capitale è in grado di regalarci alcuni luoghi perfetti per immergersi in questo spettacolo naturale unico e sorprendente.

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Hanami a Roma: tre luoghi dove vivere la magia dei ciliegi in fiore

Il luogo simbolo dell’Hanami a Roma è il Parco Centrale del Lago all’EUR, dove si snoda la celebre Passeggiata del Giappone. Qui si trovano circa 2.500 ciliegi Somei Yoshino, donati dalla città di Tokyo nel 1959. Durante la fioritura, le rive del laghetto si riempiono di visitatori che passeggiano tra i petali rosa o si concedono un picnic, proprio come nei parchi giapponesi.

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Per un’esperienza più intima, l’Orto Botanico di Roma ospita un raffinato Giardino Giapponese progettato da Ken Nakajima. Tra laghetti, cascate e ciliegi, lo spazio ricrea fedelmente l’estetica orientale. Qui l’Hanami diventa un momento di contemplazione: il silenzio e la cura del paesaggio permettono di vivere la fioritura in modo più raccolto, spesso accompagnati da percorsi guidati che raccontano il significato simbolico delle piante.

Infine, vicino a Villa Borghese si trova l’Istituto Giapponese di Cultura, che custodisce un giardino progettato anch’esso da Ken Nakajima, primo esempio del genere in Italia. Tra ciliegi, glicini e iris, l’atmosfera è quella di un piccolo angolo di Kyoto. Attualmente il giardino è chiuso per lavori, ma riaprirà al pubblico ad aprile. Quando sarà accessibile, offrirà un’esperienza autentica e suggestiva, tra le più affascinanti per celebrare l’Hanami a Roma.

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