Il 31 ottobre Cerveteri sfida il coraggio: torna il percorso di Halloween più pauroso del Lazio. Avrai il coraggio di arrivare fino alla fine?

Il 31 ottobre Cerveteri torna a mettere alla prova il coraggio degli appassionati di Halloween: nel Lazio riapre un percorso che promette di trasformare la festa più spaventosa dell’anno in una sfida da vivere fino all’ultimo passo. Chi riuscirà ad arrivare alla fine? Scopri cosa sapere prima di scegliere se affrontare questa avventura.

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Il 31 ottobre riaprono i Vicoli del Terrore: il percorso di Halloween più spaventoso del Lazio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il centro storico di Cerveteri ospita la terza edizione di “Boccetta o Scherzetto”, organizzata dal Rione Boccetta dopo le oltre quattromila presenze dello scorso anno.

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Sabato 31 ottobre 2026, zucche, scheletri, fantasmi e personaggi dell’orrore invaderanno i vicoli, trasformando la passeggiata in un’esperienza da brividi.

Il percorso sarà lungo mezzo chilometro, con attori veri, ambientazioni e scene horror, con appuntamento dalle ore 17 in Piazza Risorgimento. È un vero e proprio invito a misurare il nostro sangue freddo, mentre le stradine del borgo diventano il palcoscenico della festa. Per visitare i Vicoli del Terrore è previsto un biglietto simbolico da un euro, acquistabile sul posto o attraverso una prevendita online annunciata dagli organizzatori.

La novità è il raddoppio: domenica 1° novembre Piazza Santa Maria ospiterà un villaggio ispirato a Harry Potter. L’Hogwarts Express collegherà Piazza Vicinatello alla piazza del villaggio, sua unica fermata; anche per il tour è stato annunciato un biglietto da un euro.

Nel centro storico troveranno spazio gonfiabili, giochi a tema, “Contest Zucche” e un’area food con prodotti a chilometro zero. Un programma pensato per grandi e bambini, che unisce paura e fantasia e vuole animare il quartiere, sostenendo le attività locali.

Photo credits: Shutterstock AI

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