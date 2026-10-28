Il 31 ottobre e il 1° novembre arriva Los Días de los Muertos Experience, un percorso immersivo ispirato alla tradizione messicana. Tra musica, danza, magia e sorprese, bambini e genitori diventano protagonisti di un’avventura che supera i confini tra palco e platea.

A Roma Halloween si festeggia anche a teatro, con un’esperienza pensata per coinvolgere insieme bambini e adulti. Il 31 ottobre e il 1° novembre 2026 il Teatro Parioli Costanzo cambia volto con Los Días de los Muertos Experience, un appuntamento che trasforma gli spazi dello storico teatro romano in un percorso immersivo ispirato al Día de los Muertos, la tradizionale festa messicana dedicata alla memoria delle persone care.

La proposta, firmata dal Nuovo Teatro Parioli Costanzo nell’ambito della rassegna Parioli Kids, punta a superare il formato dello spettacolo tradizionale per offrire alle famiglie un’esperienza da vivere in prima persona. Non soltanto uno spettacolo da guardare seduti in platea, ma un’avventura che comincia già dall’ingresso e accompagna il pubblico alla scoperta di ambienti, personaggi e sorprese.

Los Días de los Muertos Experience: come funziona il percorso immersivo

La particolarità dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto del pubblico. Per l’occasione, il Teatro Parioli Costanzo abbatte simbolicamente la quarta parete, cancellando la tradizionale separazione tra attori e spettatori.

Il viaggio comincia ancora prima di raggiungere la platea. L’ingresso diventa una sorta di portale immaginario tra due dimensioni, quella quotidiana e quella fantastica del Día de los Muertos. Una volta varcata la soglia, bambini e genitori si ritrovano in un ambiente trasformato, dove ogni spazio può nascondere un incontro inatteso o una sorpresa.

Il percorso si sviluppa attraverso diverse tappe, accompagnate da musica, danza, magia ed effetti speciali. I partecipanti saranno chiamati anche a portare a termine una piccola missione, diventando parte attiva dell’esperienza anziché semplici spettatori.

L’obiettivo è creare un’occasione di divertimento condiviso, in cui grandi e piccoli possano esplorare il teatro in modo diverso, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla dimensione narrativa dell’evento.

La tradizione messicana del Día de los Muertos incontra il teatro

Al centro dell’esperienza c’è il Día de los Muertos, la ricorrenza messicana che celebra il ricordo delle persone care scomparse. Una tradizione ricca di colori, simboli e momenti di condivisione, che affronta il tema della memoria attraverso una dimensione festosa e profondamente legata agli affetti.

La scelta del Teatro Parioli Costanzo è quella di proporre un’alternativa al classico Halloween, andando oltre mostri, travestimenti e atmosfere spaventose. Il percorso vuole avvicinare anche i più piccoli al significato della festa messicana, attraverso un linguaggio teatrale accessibile e coinvolgente.

L’avventura conduce così verso il cuore del teatro, dove il gioco e la meraviglia lasciano spazio anche a una riflessione sul legame con chi non c’è più, ma continua a vivere nei ricordi e negli affetti.

Halloween con i bambini a Roma: le informazioni sull’evento

Los Días de los Muertos Experience è in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026 al Teatro Parioli Costanzo di Roma, nell’ambito della rassegna Parioli Kids.

La proposta è rivolta alle famiglie che desiderano trascorrere Halloween in modo diverso, scegliendo un’esperienza teatrale interattiva in cui bambini e genitori possano condividere un’avventura tra immaginazione, musica e scoperta.

Per informazioni su orari, biglietti e modalità di partecipazione è consigliabile consultare i canali ufficiali del Teatro Parioli Costanzo.