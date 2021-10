Halloween 2021, dolcetti sfiziosi e divertenti a Roma

Il Gianfornaio, noto panificio romano, per Halloween 2021 ha realizzato una serie di divertenti e gustosi dolci a tema in grado di conquistare grandi e piccoli. Impossibile resistere alla Moretta a forma di ragno, ai tartufini trasformati in simpatici fantasmini, alle torte con i disegni a ragnatela, ai dolci a forma di zucca, agli spaventosi cupcakes, ai paninetti di zucca al latte vegetale perfetti anche come centro tavola della domenica e ai tanti biscotti tremendamente deliziosi. Nei sette punti vendita de Il Gianfornaio, sparsi nella Capitale, sarà possibile scegliere tra le tante proposte disponibili, realizzate appositamente per la notte più spaventosa dell’anno.

Una storia di successo

Il Gianfornaio nasce negli anni 80 in Piazzale Ponte Milvio per volontà di Gianfranco Anelli, come panificio tradizionale; nel 2000 viene acquisito il marchio dalle famiglie Troni – Castelli. Dal 2010 inizia l’apertura dei nuovi punti vendita e lo sviluppo del nuovo format con l’inserimento dei servizi di colazione, pranzo, sala da tè e aperitivo e l’aggiunta del pay off ” Il Buono di Roma”. La scelta del luogo dove aprire avviene in base alle opportunità della zona interessata (scuole, uffici, esercizi commerciali), al prestigio e al flusso delle persone che gravitano nel quartiere. Nel 2011 è stato inaugurato il punto vendita dell’Eur, nel 2012 quello dei Parioli e la nuova sede di Ponte Milvio, Prati nel 2013 e poi Testaccio nel 2015, Libia nel 2020 e Spagna nel 2021.

La pizzeria e la gastronomia sono presenti in ogni sede, mentre a Testaccio ha sede il laboratorio centralizzato che produce per tutti i punti vendita romani. Determinante la presenza di quote rosa nella società: “La partecipazione delle donne è per noi molto importante, a tutti i livelli e in tutti i settori” specifica la proprietà. L’attenzione al mondo femminile è sottolineata anche dalla presenza, in alcuni punti vendita, di un ambiente privato per l’allattamento materno e il cambio dei neonati realizzato in collaborazione con Unicef. Tra gli altri servizi messi a disposizione della clientela segnaliamo la ricarica dei device personali attraverso la solar power bank, il wi-fi gratuito, l’accoglienza e i servizi di caffetteria, pasticceria e pizzeria durante tutto il corso della giornata. Dal coffee break del mattino alla cena aziendale, dal business lunch all’open bar, Il Gianfornaio è a disposizione anche per catering privati, aziendali e feste per bambini.

Contatti

SPAGNA – via San Sebastianello, 6B – 0623487006

TESTACCIO – Via Marmorata, 159 – 0657300008

PONTE MILVIO – L.go Maresciallo Diaz, 16 – 063333472

EUR – L.go Apollinaire, 5-7 – 0694378203

PRATI – Via dei Gracchi, 179 – 063231811 PARIOLI – V.le dei Parioli, 95E -0683903528

LIBIA – Piazza Palombara Sabina, 26 – 0639727810



info@ilgianfornaio.com

www.ilgianfornaio.com

Facebook:@IlGianfornao

Instagram:@ilgianfornaio