Habemus Dune è un nuovo progetto ecologico di rigenerazione delle dune a Torvaianica intrapreso dal Comune di Pomezia: di cosa si tratta

“Habemus Dune” è un nuovo progetto di ingegneria naturalistica intrapreso dal Comune di Pomezia, finanziato dalla Regione Lazio. E’ iniziato a febbraio 2022, con lo scopo di ripristinare la duna mediterranea poiché minacciata da piante invasive.

Cos’è il progetto ecologico delle dune a Torvaianica

Il progetto relativo alle dune consiste nella piantumazione di circa 20.000 piante autoctone con radici profonde lungo la costa di Torvaianica che mira a trattenere la sabbia nei pressi della spiaggia così da limitare il fatto che si disperda sulle strade.

Infatti, la dispersione della sostanza nelle strade è pericolosa per la circolazione delle auto e può causare incidenti gravi.

Dune Torvaianica, dove sono previsti i lavori per il progetto?

Cristiano Casafina è il coordinatore del progetto ed ha spiegato che sono iniziati i lavori con la sistemazione di circa 800 piante in una zona specifica dell’arenile di Torvaianica. In passato, in quel punto vi erano delle barriere che si sono rivelate molto efficaci nel risolvere il problema dell’insabbiamento stradale.

Ciò vale dal momento che le piante selezionate hanno radici profonde che, seppur ferme durante l’estate, stabilizzano la sabbia e fanno in modo che la macchia mediterranea si diffonda.

Il luogo della piantumazione si trova nella frazione del comune pontino, lungo il lungomare delle Sirene, tra gli accessi alla spiaggia numerati dal 32 al 34, vicino al fosso della Crocetta e alla spiaggia dello stabilimento Schiano.

La sfida di Habemus Dune

La sfida di “Habemus Dune” è quella di reperire specie dunali tipiche e monitorare e limitare il rischio di introduzione di piante invasive da parte di stabilimenti balneari e abitazioni costruite in modo abusivo. Il finanziamento per il progetto è di 1,25 milioni di euro da parte della Regione Lazio ed è gestito dal Comune di Pomezia.

Si tratta di un impegno volto alla ricostruzione ambientale, necessario per riparare ciò che l’essere umano ha distrutto nel corso degli anni. Dunque, affinché il progetto abbia un risvolto positivo è fondamentale che la comunità locale e le generazioni future portino avanti con consapevolezza il lavoro, partecipando attivamente.

FOTO: SHUTTERSTOCK