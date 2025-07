Torna uno degli appuntamenti gastronomici più amati dell’estate sabina: la 37ª Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, che si svolgerà domenica 3 agosto 2025 ad Ascrea, incantevole borgo affacciato sul Lago del Turano, in provincia di Rieti.

A partire dalle ore 12.00, il profumo inconfondibile dei funghi porcini freschi incontrerà la tradizione della pasta fatta in casa per offrire ai visitatori un pranzo e una cena indimenticabili. Le protagoniste indiscusse saranno le fettuccine ai funghi porcini, preparate secondo le ricette della tradizione locale, in un contesto che unisce natura, cultura e sapori autentici.

Ma non solo buon cibo: la giornata sarà arricchita da un mercatino “Belvedere” con i prodotti degli agricoltori locali, stand espositivi “SAPO(RI)” con eccellenze enogastronomiche della provincia di Rieti, musica dal vivo, artisti di strada e molto altro.

Per i più curiosi e amanti della natura, sarà possibile partecipare a una escursione guidata ai ruderi di Mirandella, immersi nella Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia. Inoltre, sarà allestita una mostra fotografica storica itinerante, con installazioni murali nel cuore del paese.

Come ogni anno, sarà disponibile un servizio gratuito di bus navetta, per permettere a tutti di vivere l’evento in comodità e sicurezza.

Un’occasione perfetta per scoprire i sapori genuini del territorio, godere di panorami mozzafiato e trascorrere una giornata di festa all’insegna della tradizione e della convivialità.

📍 Dove: Ascrea (RI) – Lago del Turano

📅 Quando: Domenica 3 agosto 2025, dalle ore 12.00

🍽️ Cosa: Pranzo e cena con fettuccine ai funghi porcini, eventi culturali, musica, natura e mercatini

Come arrivare:

da Rieti > SP Turanense > Lago del Turano > Ascrea

da Roma/Sabina > Via Salaria > Osteria Nuova > Lago del Turano

da Roma > A24/Via Tiburtina > Carsoli > Lago del Turano

da L’Aquila > A24 uscita Carsoli > Lago del Turano

Salendo dal bivio di Ascrea troverete gli addetti che vi faranno parcheggiare lungo la via che porta al paese, da quel punto sarà disponibile il servizio navetta gratuito per arrivare dentro al paese.

Non mancate!