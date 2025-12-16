Nella giornata di oggi, martedì 16 dicembre, numerosi utenti stanno segnalando mancanza d’acqua o forti cali di pressione nell’area di Roma e della Città Metropolitana. Il motivo non è un guasto improvviso, ma lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica.
A comunicarlo è Acea Ato 2, che ha annunciato possibili disagi dalle ore 8:30 alle 16:30.
Le zone interessate
I disservizi riguardano in particolare il Comune di Cervara di Roma. Secondo quanto riportato da Acea, le criticità possono interessare: l’intero territorio comunale, fatta eccezione per la zona “Castel Chiodato”, che non dovrebbe subire interruzioni.
I cittadini potrebbero quindi riscontrare abbassamenti di pressione o totale mancanza d’acqua per diverse ore nel corso della giornata.
Autobotte disponibile per l’emergenza
Per limitare i disagi alla popolazione, è stato attivato un servizio di rifornimento tramite autobotte, disponibile presso:
Via Giuseppe Mazzini (piazzale)
Un punto di riferimento utile soprattutto per le abitazioni più colpite dall’interruzione.
Numero verde Acea
Per informazioni aggiornate, segnalazioni o richieste di assistenza, Acea mette a disposizione il numero verde:
800 130 335
Acea Ato 2 ha infine chiesto scusa ai cittadini per il disagio, specificando che si tratta di interventi necessari per la manutenzione e la sicurezza della rete idrica.
