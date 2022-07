L’estate 2022 del Gruppo Danza Oggi riparte da Roma! Spettacolari performance a passo di danza da non perdere

Gli appuntamenti da non perdere dell’estate 2022 del Gruppo Danza Oggi, a partire da Roma fino alla Corea!

Il Gruppo Danza Oggi riparte il 29 luglio con il programma estate 2022, che fino al 27 agosto porterà la performance contemporanea, classica e urban del gruppo in giro per il mondo: da Roma a Vicenza, passando per la Corea.

LEGGI ANCHE :– L’Aquila, a Piazza del Duomo staffetta danzante intergenerazionale

Uno spettacolo di contaminazione, fatto di danza contemporanea, classica e urban: è l’estate 2022 del Gruppo Danza Oggi che parte da Roma e arriva fino in Corea! Photo Credits: InScena via HF4

Gruppo Danza Oggi: gli eventi per l’estate 2022 da Roma alla Corea!

L’estate del Gruppo Danza Oggi – la compagnia diretta da Patrizia Salvatori – parte ufficialmente il 29 luglio con la partecipazione a Le Piacevoli Notti di Ciciliano, in provincia di Roma.

L’ensemble porterà insieme uno spettacolo di contaminazione, fatto di danza contemporanea, classica e urban. Un meraviglioso dialogo che va nel senso di una narrazione danzante fatta di equilibri e disequilibri, pandemie e rinascite.

Il gruppo tornerà a Ciciliano il 31 luglio con il debutto della coreografia di Ilenja Rossi che per l’occasione porterà in scena Incon3…se, un trittico nato in tempi di pandemia; spazio anche a Danza itinerante nel Centro Storico, che il 5 agosto alle 18:30 vedrà insieme la compagnia GDO/UDA insieme a Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati nel festival ideato da Patrizia Salvatori.

L’8 e il 9 agosto sarà Roma a farsi teatro delle performance del Gruppo Danza Oggi, al Festival I Solisti del Teatro – Danza i Giardini della Filarmonica. Icon3…Se sarà lo spettacolo della prima serata, al quale seguirà La Magia in una Valigia di Andrea Sestieri il giorno successivo.

Ma gli spettacoli non terminano nella capitale e dintorni: dall’Abruzzo alla Sardegna, dalla provincia di Vicenza a quella di Salerno fino alla Corea del Sud. GDO salirà in tournée sui palchi della capitale coreana il 17 e il 20 agosto in collaborazione con INCORPORATED ASSOCIATION MUT DANCE, il Daehakro Arts Theater e con il sostegno dell MIC e dell’Istituto Italiano di Cultura di Seoul.

Il programma completo e tutti gli appuntamenti dell’estate di GDO

29.07.22, Outside In, Cortile delle Scuole Piazza S.Anna (Ciciliano – RM), ore 21.30

30.07.22, Rossini vs Back, Piazzetta Regina Margherita (AQ), ore 19:00 e ore 20.00

31.07.22, Street Show, Parcogiochi Villa Comunale (Ciciliano – RM), ore 18.30

05.08.2022, DEUX e Incon3…se, Centro Storico, ore 18.30

08.08.2022, Incon3…se, Filarmonica Romana, Via Flaminia, 118 Roma, ore 21.30

09.08.2022, La Magia in una Valigia, Filarmonica Romana, Via Flaminia, 118 Roma ore 21.30

18.08.2022, DEUX, Spiaggia di Porto Ferro (SS), orario in via di definizione

27.08.2022, DEUX, Parco di Villa Guiccioli (VI), ore 21.00

02.09.2022, Outside In, Teatro dei Barbuti (SA),orario in via di definizione

17.08.2022, Incon3…se, Daehakro Arts Theater (Seoul, Corea), ore 19.30

20.08.2022, Rossini vs Bach, indovina chi vince, Daehakro Arts Theater (Seoul, Corea), ore 19.30

Photo Credits: Valerio Polverari, InScena via HF4