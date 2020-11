Grué: il panettone classico che conquista Foto

Naturale al 100% e materie prime accuratamente selezionate per il panettone classico della nota pasticceria romana. Una gioia per gli occhi e una goduria per il palato: il panettone della pasticceria Grué è una vera e propria opere d’arte tutta da gustare.

