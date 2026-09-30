Sembrano una piscina naturale, ma nascondono duemila anni di storia: le Grotte di Pilato a Ponza affascinano tra mare e un antico mistero.

A prima vista sembra una piscina naturale, uno di quei luoghi in cui il mare invita a fermarsi e guardare, eppure, alle Grotte di Pilato a Ponza, la meraviglia del paesaggio nasconde una storia lunga duemila anni. Dietro questo nome suggestivo si apre un mistero che porta lontano nel tempo: che cosa si cela nelle cavità e perché continuano ad affascinare chi le osserva?

Cinque vasche e l’ingegnosità degli antichi Romani: il mistero delle Grotte di Pilato a Ponza

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sotto il cimitero di Ponza, nella zona meridionale del porto, la roccia custodisce un complesso scavato anche sotto il livello del mare. Le Grotte di Pilato, datate al I secolo d.C., comprendono cinque vasche comunicanti attraverso cunicoli subacquei: un sistema probabilmente destinato all’allevamento delle murene.

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Delle saracinesche permettevano di trasferire i pesci tra i bacini, in parte coperti e in parte aperti. Una scala collegava gli ambienti alla villa tradizionalmente attribuita all’imperatore Augusto. Più che una semplice curiosità paesaggistica, dunque, rappresentano un esempio dell’ingegnosità romana, in grado di trasformare il rapporto con il mare in architettura.

Il nome rimanda invece a una leggenda: un giovane Ponzio Pilato sarebbe stato mandato sull’isola dalla famiglia per allontanarlo dai guai e sedare una rivolta. Il successo gli avrebbe procurato l’appellativo di Ponzio e il successivo incarico in Palestina, dove ebbe un ruolo negli eventi che portarono alla crocifissione di Gesù Cristo.

Più concreti sono i reperti rinvenuti nel 1996: una statua di marmo bianco, interpretata come Apollo o Dioniso, un altare di tufo e lucerne di terracotta. Le nicchie nella roccia e questi oggetti suggeriscono anche possibili celebrazioni religiose.

Osservate dal mare, le grotte raccontano così una Ponza dove paesaggio, memoria romana e leggenda continuano a incontrarsi.

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