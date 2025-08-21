Gaeta, gioiello del litorale laziale sorprende tutti con la riapertura della Grotta del Turco dopo 10 anni: cosa bisogna sapere

Il litorale laziale è molto amato da turisti che ogni anno non perdono occasione di trascorrere qualche giorno in alcune delle località marittime. Le più gettonate, soprattutto negli ultimi tempi, sono Sperlonga e Gaeta. Qui dopo 10 anni è stata riaperta la Grotta del Turco. L’inaugurazione è avvenuta il 15 agosto, in occasione dell’Assunzione di Maria, in presenza del Rettore del Santuario della Santissima Trinità, padre Daniele Belussi, dei Padri della comunità del Pime e del sindaco di Gaeta Cristian Leccese.

Grotta del Turco a Gaeta: la riapertura dopo 10 anni

Gaeta è un luogo magico, ideale per abbandonarsi al relax e alla vista di panorami mozzafiato. Oltre al mare limpido e alle calette uniche, sono presenti anche il Santuario della Montagna Spaccata che unisce le bellezze naturali della cavità marina situata sul versante occidentale del Monte Orlando, ed è un luogo dove leggenda e spiritualità si fondono. Qui si sviluppa la Grotta del Turco, che dopo dieci anni è stata riaperta, dopo che è stata chiusa per ragioni di sicurezza a causa del rischio idrogeologico.

Tutto ciò è stato possibile grazie ai Padri del Pontificio Istituto Missioni Estere che hanno investito nei lavori di rifacimento dei gradini e di messa in sicurezza delle pareti rocciose e delle ringhiere. Oggi, i turisti possono percorrere i 275 scalini che portano verso il mare e le scogliere bianche.

Questa meraviglia è visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Il lunedì sarà chiusa e l’ingresso è a offerta libera.

Gaeta, tra le prime località del litorale laziale

Gaeta e Sperlonga sono alcune delle località più belle del litorale laziale. E’ questa l’ultima notizia da parte di Legambiente e Touring Club Italiano che ha dato rispettivamente 2 vele alla prima e 3 alla seconda.

FOTO: SHUTTERSTOCK