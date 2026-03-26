Roma sotto un violento peggioramento meteo nella giornata di oggi, 26 marzo. Dalle prime ore del mattino la Capitale è stata colpita da un vero e proprio nubifragio, con grandine, pioggia battente e forti raffiche di vento che stanno creando disagi in diverse zone della città.

Il maltempo rientra in un’ondata più ampia che interessa tutto il Lazio, causata da una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Il sistema di Protezione Civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo gialla segnalando condizioni potenzialmente critiche per vento, precipitazioni e mareggiate.

Pioggia intensa e attività elettrica

In queste ore si registrano rovesci anche di forte intensità, accompagnati da continui tuoni e lampi. Il cielo resta coperto e le precipitazioni, a tratti torrenziali, stanno provocando rallentamenti al traffico e possibili allagamenti nelle zone più esposte.

Le previsioni indicano che i fenomeni potranno continuare per diverse ore, con una fase più instabile che potrebbe protrarsi fino alla notte.

Vento forte e calo delle temperature

Oltre alla pioggia, si segnalano raffiche di vento anche molto intense, con Maestrale in rinforzo. Il calo delle temperature è stato brusco rispetto ai giorni precedenti, accentuando la sensazione di freddo e rendendo le condizioni ancora più difficili.

Lungo le coste laziali sono previste mareggiate, con possibili criticità nelle aree esposte.

Le raccomandazioni alla cittadinanza

La Protezione Civile invita alla massima prudenza:

evitare di sostare all’aperto durante le raffiche più forti

fare attenzione a strutture instabili come gazebo, impalcature e cartelloni

non fermarsi sotto alberi o in aree verdi

guidare con cautela, soprattutto con moto o veicoli leggeri

evitare moli e pontili per il rischio legato alle mareggiate

La situazione resta in evoluzione e si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.