A settembre prevista l’aggiunta di quattro nuove date nelle sere di giovedì

Le passeggiate serali ai Fori Imperiali si confermano un successo strepitoso anche per l’edizione 2025, registrando il tutto esaurito per quelle condotte in italiano già a pochi giorni dal lancio. L’opportunità di esplorare i Fori Imperiali dal tramonto a sera inoltrata, immergendosi in un’atmosfera unica che fonde storia, archeologia e bellezza, ha riscontrato un forte gradimento da parte di romani e turisti.

Per rispondere alla grande richiesta, sono state aggiunte quattro nuove date: giovedì 4, 11, 18 e 25 settembre , in cui sono previste 6 visite ogni sera, tutte con guida in italiano, con partenze ogni mezz’ora dalle 19.30 alle 22.00 (ultimo ingresso).

Preacquisto fortemente consigliato e disponibile a partire da venerdì 11 luglio alle ore 10.30.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali e l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

La visita

Il percorso, accessibile a ogni tipo di pubblico, prevede l’ingresso da piazza della Madonna di Loreto, alla biglietteria dei Fori Imperiali situata in prossimità della Colonna Traiana. Attraverso una scala si scende al livello dell’area archeologica mentre, per le persone con difficoltà motorie, è disponibile un ascensore. La visita avrà la durata di un’ora e si svolgerà percorrendo una apposita passerella.

I partecipanti, in gruppi di massimo 25 persone a turno e accompagnati dalla narrazione storica-archeologica della guida specializzata, passeggeranno lungo il Foro di Traiano e attraversando il passaggio-galleria che si snoda al di sotto di via dei Fori Imperiali, raggiungeranno il Foro di Cesare con iresti del Tempio di Venere e quelli dei portici che ospitavano le taberne dell’epoca, cioè gli uffici e i negozi del Foro. Si proseguirà poi fino alla Curia, sede del Senato, e da qui all’uscita da via Bonella su via dei Fori Imperiali, in prossimità di Largo Corrado Ricci / Via della Salara Vecchia.

Il programma è finanziato con i fondi previsti dal DPCM del 10 aprile 2024 (celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell’anno 2025) per il “Progetto Accoglienza” Servizi di Accoglienza e vigilanza nei siti archeologici nelle aree monumentali e nei Musei di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina.

Maggiori e dettagliate informazioni al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00) e sul sito web www.sovraintendenzaroma.it.

INFO

Nuove date: giovedì 4, 11, 18 e 25 settembre 2025

Ingresso: dalla biglietteria dei Fori Imperiali, in prossimità della Colonna Traiana (Piazza Madonna di Loreto). Uscita da via Bonella.

La visita è itinerante e condotta da guide specializzate. È fruibile anche dalle persone con disabilità motoria.

Orario: dalle ore 19.30 alle 22.00 (ultimo ingresso). Visite ogni mezz’ora, max 25 persone a turno (6 turni in italiano). Durata della visita: 1 ora circa.

Biglietto d’ingresso: la visita è compresa nel biglietto dei Fori Imperiali

€ 7,00 intero non residente; € 4,00 ridotto non residente;

€ 4,00 intero residente; € 3,00 ridotto residente.

Riduzioni e gratuità secondo tariffazione vigente.

Gratuito per i possessori della Roma MIC Card.

I biglietti gratuiti (anche possessori di Roma Mic Card) possono essere prenotati al contact center 060608.

Fortemente consigliato il preacquisto on line, a partire da venerdì 11 luglio alle ore 10.30, sul sito https://www.sovraintendenzaroma.it e presso l’Info Point Mausoleo d’Augusto con € 1,00 di prevendita.

I biglietti sono acquistabili anche presso la biglietteria dei Fori Imperiali (in prossimità della Colonna Traiana, Piazza Madonna di Loreto) compatibilmente con la capienza.

L’acquisto dei biglietti per il giorno stesso (in contanti o con carta di credito) è senza diritto di prevendita. Preacquisto con diritto di prevendita di € 1 in biglietteria, solo per i giorni successivi (pagamento solo con carta di credito).