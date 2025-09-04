Tra le rovine millenarie del Foro di Traiano si nasconde un piccolo mondo segreto che pochi conoscono…

Roma non smette mai di sorprendere. Sotto i piedi dei turisti che affollano i Mercati di Traiano e la Basilica Ulpia si nasconde un piccolo segreto naturale che pochi conoscono: una colonia di granchi d’acqua dolce vive indisturbata nei sotterranei del Foro di Traiano. Una presenza decisamente insolita.

La scoperta

La scoperta non è recentissima: i primi avvistamenti risalgono agli anni ’80, ma la segnalazione ufficiale è arrivata nel 2005 grazie al gruppo “Roma Sotterranea – Speleologia per l’Archeologia”. Da allora, ricercatori e appassionati hanno monitorato questi piccoli crostacei che hanno trovato, sotto uno dei luoghi più iconici di Roma, un habitat perfetto per sopravvivere e prosperare.

La specie in questione è il Potamon fluviatile, un granchio di acqua dolce tipico delle zone fluviali dell’Italia centrale. Il loro carapace misura in media 6 centimetri, eppure, nonostante le dimensioni contenute, sono riusciti a colonizzare un’area nascosta del Foro, tra le canaline di scarico e le antiche condutture. Qui hanno creato un vero e proprio ecosistema sotterraneo.

Secondo gli studiosi dell’Università Roma Tre, che seguono il fenomeno dal 1997, la loro presenza potrebbe essere antichissima. È possibile che i granchi siano arrivati qui attraverso le fogne o i dotti acquiferi collegati al Tevere, ma non si esclude che possano abitare la zona da secoli, forse addirittura da prima della costruzione dei Fori Imperiali, quando l’area era caratterizzata da zone paludose. Oggi la colonia è tutelata e segnalata ufficialmente: in via Alessandrina un cartellone del Bioparco di Roma avverte della loro presenza, pur essendo l’area interdetta al pubblico.

La prossima volta che camminerete nel cuore dei Fori Imperiali, provate a immaginare che, proprio sotto di voi, una piccola comunità di granchi continua la sua vita indisturbata, testimone nascosta di oltre duemila anni di storia.

Foto: Shutterstock