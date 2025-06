Il grande spettacolo dell’atletica leggera è pronto a invadere lo Stadio Olimpico: venerdì 6 giugno 2025 Roma ospita il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Diamond League. L’evento, tra i più prestigiosi al mondo nel circuito internazionale, promette sfide emozionanti con un cast stellare tra atleti azzurri e leggende dell’atletica mondiale.

L’Italia si presenta al via con 20 atleti, guidati dalle sue punte di diamante:

Mattia Furlani (salto in lungo), bronzo Olimpico e campione mondiale indoor, duellerà con il greco Miltiadis Tentoglou , due volte oro Olimpico. Una rivalità che sta scrivendo la storia della disciplina.

(salto in lungo), bronzo Olimpico e campione mondiale indoor, duellerà con il greco , due volte oro Olimpico. Una rivalità che sta scrivendo la storia della disciplina. Nadia Battocletti , argento Olimpico nei 10.000m e oro europeo nei 5.000m, correrà proprio sui 5.000m contro le stelle Beatrice Chebet (Kenya) e Gudaf Tsegay (Etiopia), primatista mondiale.

, argento Olimpico nei 10.000m e oro europeo nei 5.000m, correrà proprio sui 5.000m contro le stelle (Kenya) e (Etiopia), primatista mondiale. Leonardo Fabbri , dominatore del getto del peso nel 2024 e vincitore delle Finals della Diamond League.

, dominatore del getto del peso nel 2024 e vincitore delle Finals della Diamond League. Filippo Tortu , oro nella 4x100m a Tokyo 2020, sfiderà il campione USA Fred Kerley nei 100m.

, oro nella 4x100m a Tokyo 2020, sfiderà il campione USA nei 100m. Lorenzo Ndele Simonelli, fresco campione europeo a Roma nei 110m ostacoli.

Le grandi stelle internazionali

Attesi a Roma anche quattro campioni Olimpici:

Hamish Kerr (Nuova Zelanda) – salto in alto

(Nuova Zelanda) – salto in alto Quincy Hall (USA) – 400m

(USA) – 400m Valarie Allman (USA) – lancio del disco

(USA) – lancio del disco Thea Lafond (Dominica) – salto triplo

Il meeting avrà in pista e in pedana alcuni tra i più forti atleti al mondo in ogni disciplina.

Programma gare Golden Gala 2025 – Venerdì 6 giugno

Tutti gli orari sono in ora italiana (CEST):

19:15 – Salto con l’asta donne

19:30 – Lancio del disco donne

19:48 – Salto triplo donne

21:04 – 400m ostacoli donne

21:11 – Salto in alto uomini

21:16 – 1500m uomini

21:27 – Getto del peso uomini

21:31 – 5000m donne

21:38 – Salto in lungo uomini

21:59 – 400m uomini

22:13 – 200m donne

22:27 – 110m ostacoli uomini

22:38 – 100m uomini

22:49 – 1500m donne

Nota: il programma potrebbe subire variazioni.

Biglietti Golden Gala 2025 – Info utili

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea sono disponibili tramite i circuiti ufficiali di vendita online e presso i punti autorizzati. Sono previsti prezzi accessibili per tutte le fasce di pubblico, con sconti speciali per studenti, famiglie e gruppi.

Dove acquistare : Siti ufficiali come TicketOne o il portale della FIDAL

: Siti ufficiali come TicketOne o il portale della FIDAL Prezzi : a partire da circa 5€ per le curve, fino a 25-30€ per le tribune centrali

: a partire da circa 5€ per le curve, fino a 25-30€ per le tribune centrali Accesso gratuito per i bambini sotto i 6 anni (senza posto a sedere garantito)

Consigliato acquistare in anticipo per evitare sold-out, soprattutto per i posti migliori.