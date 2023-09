Un trend di TikTok ci porta a parlare della presunta “ossessione” dell’Antica Roma da parte degli uomini, come sottolineato da Mike Duncan.

Antica Roma e social, un trend di TikTok

Un recente trend di TikTok ha preso d’assalto i social media, con le donne che chiedono ai loro partner quanto spesso pensino all’Impero Romano. Mike Duncan, rinomato per il suo podcast “History of Rome” e il libro “The Storm Before the Storm”, è diventato un inaspettato protagonista in questo fenomeno virale. In un’intervista a Rolling Stone, Duncan ha discusso del suo primo impatto con il trend e del suo impatto.

Duncan ha rivelato di essere stato inizialmente avvertito del trend tramite il social Twitter, dove le persone condividevano un video di TikTok in cui una donna chiedeva al marito se pensasse all’Impero Romano quotidianamente, a cui lui ha risposto prontamente: “Sì, assolutamente.” Duncan ha scherzosamente notato di essere diventato un bersaglio frequente di questi tag e discussioni.

Ciò che è intrigante è come questo trend social sia stato prevalentemente genderizzato, con gli uomini spesso ritratti come quelli ossessionati dall’antica Roma. Tuttavia, Duncan ha sottolineato di avere numerose fan e conoscenti donne che condividono un profondo interesse per la storia romana, mettendo in discussione la percezione di essa come un “club per maschi”. Ha incoraggiato le persone a chiedere alle donne nelle loro vite cosa pensano dell’Impero Romano, poiché molte potrebbero esprimere una vera fascinazione per esso.

Da dove nasce il trend?

Sorge la domanda: Perché dai social sembra che gli uomini siano ossessionati dall’antico Impero Romano? Duncan ha offerto spiegazioni su questo fenomeno. Ha attribuito lo sbilanciamento di genere all’associazione tra la storia romana e la storia militare. Poiché la storia militare tende a interessare di più agli uomini, argomenti come le battaglie, gli eserciti e i generali diventano particolarmente affascinanti. Inoltre, l’Impero Romano era una società patriarcale, con resoconti storici che si concentravano prevalentemente sulle azioni degli uomini. Questo fattore potrebbe ulteriormente contribuire alla percezione di esso come un interesse prevalentemente maschile, stando a quanto riportano i social.

Duncan ha anche stabilito un parallelo tra l’ossessione per l’Impero Romano e la tendenza a idealizzare l’aristocrazia senatoriale, anche se questa rappresentava un’élite ridotta all’interno dell’Impero. Molti appassionati si immaginano senatori che vivono nel lusso, ma nella realtà, la maggior parte delle persone sarebbe stata composta da cittadini comuni alle prese con brevi aspettative di vita e condizioni di vita difficili.

In sintesi, il trend dei social ha messo in luce la percezione della società riguardo all’affascinazione degli uomini per l’Impero Romano. Sebbene il trend possa presentare prevalentemente uomini, Mike Duncan ha sottolineato che le donne condividono un genuino interesse per l’antica Roma, mettendo in discussione gli stereotipi. L’attrattiva dell’antica Roma per gli uomini potrebbe derivare dalla sua storia militare e dalla percezione di grandiosità associata alla sua élite, anche se la realtà era spesso molto diversa per la gente comune.