Il celebre mercato di qualità più famoso d’Italia arriva nel Lazio con due eventi dedicati allo shopping Made in Italy tra moda, artigianato e occasioni esclusive

Con l’arrivo dell’estate, torna uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping di qualità. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il celebre mercato itinerante conosciuto in tutta Italia per le sue iconiche “boutique a cielo aperto®”, farà tappa nel territorio romano con un doppio appuntamento nel weekend del 13 e 14 giugno 2026.

Sabato 13 giugno il mercato sarà protagonista alla Marina di San Nicola, nel comune di Ladispoli, lungo Via Tre Pesci, mentre domenica 14 giugno arriverà a Mentana, in Via Giovanni Giolitti. Entrambi gli eventi si svolgeranno dalle ore 8 alle 19 con orario continuato, anche in caso di maltempo.

Shopping esclusivo tra moda e artigianato italiano

Non si tratta di un semplice mercato, ma di un vero e proprio evento capace di richiamare migliaia di visitatori in ogni tappa. Il format originale de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® è infatti diventato negli anni un punto di riferimento per chi cerca qualità, stile e convenienza.

Tra le bancarelle sarà possibile trovare abbigliamento di tendenza, nuove collezioni griffate, stock selezionati, pelletteria artigianale, borse e scarpe Made in Italy, cashmere, tessuti pregiati, biancheria per la casa, bijoux, porcellane e numerose eccellenze dell’artigianato toscano e italiano.

Uno degli aspetti distintivi del Consorzio è l’attenzione alla qualità dei prodotti proposti, con una rigorosa selezione che esclude imitazioni e merce di scarso pregio.

Un fenomeno di costume che conquista il pubblico

Nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori operatori storicamente presenti nello storico mercato di Forte dei Marmi, il Consorzio ha trasformato una tradizione locale in un format itinerante di successo nazionale.

“Il nostro Consorzio ha reinventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, la qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze possono ancora fare la differenza”, ha dichiarato il presidente Andrea Ceccarelli.

Negli anni il marchio è diventato un vero fenomeno di costume, attirando un pubblico sempre più vasto e generando numerosi tentativi di imitazione. Per questo il Consorzio invita i visitatori a riconoscere il format originale e a diffidare delle copie non autorizzate.

Sabato 13 giugno 2026

Marina di San Nicola (Ladispoli)

Via Tre Pesci

Orario: 8.00 – 19.00

Domenica 14 giugno 2026

Mentana

Via Giovanni Giolitti

Orario: 8.00 – 19.00

Ingresso libero.

Per gli appassionati di shopping all’aperto, moda Made in Italy e artigianato di qualità, i due appuntamenti rappresentano un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera autentica del celebre Mercato del Forte senza lasciare il Lazio.