A grande richiesta, le storiche e amatissime bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano a colorare l’estate romana. Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l’originale ed unico Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® farà tappa a Santa Marinella e Ostia per un weekend all’insegna dello shopping esclusivo, del glamour e della convenienza.

L’intero litorale romano si prepara così a vivere un’esperienza unica, trasformandosi in una vera e propria “boutique a cielo aperto”. I visitatori troveranno un autentico spettacolo itinerante fatto di banchi selezionati, eccellenze 100% Made in Italy e il meglio dell’artigianato contemporaneo, capace di far rivivere le magiche e storiche atmosfere della Versilia.

Il Programma del Weekend (Orario Continuato 8:00 – 19:00)

Gli appuntamenti, che si terranno anche in caso di maltempo dalle ore 8.00 alle 19.00, sono sdoppiati in due location strategiche del litorale:

Sabato 18 luglio 2026 – SANTA MARINELLA (Roma): Le bancarelle si posizioneranno sul lunghissimo Lungomare G. Marconi , all’altezza dello stabilimento balneare “La Londrina”.

Le bancarelle si posizioneranno sul lunghissimo , all’altezza dello stabilimento balneare “La Londrina”. Domenica 19 luglio 2026 – OSTIA: Il mercato si sposterà nel cuore di Ostia, precisamente in Via Vincenzo Vannutelli.

Eccellenza Made in Italy e diffidenza dalle imitazioni

Sui grandi banchi da vendita sarà possibile trovare il meglio della tradizione artigianale italiana: dalle nuove collezioni moda griffate e di stock alla pelletteria artigianale di altissima fattura (borse e scarpe), passando per il miglior cashmere nazionale, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e raffinati tessuti di arte fiorentina.

La qualità rigorosa si sposa da sempre con la massima convenienza, bandendo per statuto qualsiasi imitazione di scarso pregio. Nato nel 2002 dall’unione dei banchi storici del mercato di Forte dei Marmi, il Consorzio è depositario del marchio unico e registrato, e invita i consumatori a prestare attenzione ai “fake”.

“Il nostro è un invito a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle”, spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli. “Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente”.