Con il Natale ormai alle porte e il conto alla rovescia per gli ultimi regali già iniziato, Roma si riempie di mercatini natalizi e appuntamenti speciali per chi cerca idee originali. Tra quelli da segnare in agenda c’è l’arrivo de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, che domenica 21 dicembre portano in Piazza degli Euganei (Monte Sacro) uno dei mercatini di Natale più amati da chi vuole unire qualità, stile e prezzi accessibili.



Quello degli Ambulanti di Forte dei Marmi® non è un mercatino qualunque: è un evento capace di unire il clima del Natale alla qualità artigianale e alla moda, ricreando anche a Roma la magia del celebre Mercato del Forte. Le loro boutique a cielo aperto® propongono articoli selezionati, curati nei dettagli e sempre attenti al rapporto qualità-prezzo.

Tra le proposte ideali per i regali di Natale:

abbigliamento uomo e donna, anche firmato

borse, scarpe e accessori in pelle artigianale

cashmere e capi in fibre naturali pregiate

tessuti, stoffe fiorentine e pellicceria

biancheria per la casa, porcellane e bijoux

Un’occasione perfetta per acquistare regali belli, utili e destinati a durare nel tempo, senza rinunciare alla convenienza.

📍 Domenica 21 dicembre

Piazza degli Euganei – Monte Sacro / Tufello (III Municipio)

🚇 Metro B1 Jonio

🕗 Orario continuato 8.00 – 19.00, anche in caso di maltempo

Nel periodo più magico dell’anno, questo appuntamento rappresenta uno dei mercatini di Natale imperdibili a Roma per chi cerca qualità autentica, stile e prezzi accessibili.



