A pochi km da Roma c’è un parco di girasoli dove poter trascorrere del tempo immersi nella natura e conoscere tante specie

Avete voglia di trascorrere del tempo fuori Roma, all’aria aperta e immersi nella natura? A circa un’ora e mezza dalla Capitale, a Viterbo, torna il parco dei girasoli e gladioli che apre le sue porte ai visitatori come ogni estate. Il campo si chiama Tuscia Flower.

Il parco dei girasoli: tutti i dettagli

Il parco die girasoli nelle vicinanze di Roma ospita 15 varietà di girasoli ornamentali dalle diverse tonalità. Gli amanti di questi fiori o i visitatori che vorranno venire a scoprire il campo potranno trovare anche nuance rare che vanno dall’arancione al rosso, dalla vaniglia al bianco fino al rosa.

Oltre ai girasoli, nello stesso giardino ci sono i gladioli. Ne vengono coltivati 30mila di 12 specie. Anche questi fiori sono utilizzati a scopo decorativo. I fiori sull’alto fusto sembra che formino una spiga. Si tratta di piante che una volta recise e messe nel vaso, possono durare molto e abbelliscono la casa grazie ai colori, bianco candido, giallo oro, lilla, viola, azzurro e blu intenso.

Cosa sapere: costi e orari

Tuscia Flower è visitabile tramite la vendita del biglietto, acquistabile online. Il ticket per adulti ha un costo di 7 euro e comprende già 7 fiori. Poi si possono raccogliere altri girasoli o gladioli, creando un bouquet da portare a casa o da regalare, pagando un supplemento. Il biglietto per i bambini dai 6 ai 12 anni costa 5 euro e include 5 fiori. I bambini fino a 5 anni entrano gratuitamente. Ogni fiore in più ha un costo di 1,50 euro.

Secondo quanto riportato in internet, gli orari per visitare il parco sono i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 23.30. E‘ possibile anche cenare all’interno del Tuscia Flower, ma solo con la prenotazione. Nel weekend l’orario è continuato: dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 23, durante questi giorni (previa prenotazione) è possibile pranzare e cenare.

