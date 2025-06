Quanto costano gli affitti a Roma in occasione del Giubileo? Gli ultimi dati di Euronews, cosa è emerso dall’analisi

Il 2025 sarebbe dovuto essere un anno d’oro per Roma a causa del Giubileo che, invece, sembra non decollare. Infatti, i pellegrini che giungono nella Capitale sono pochi, a differenza di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Così, i proprietari di B&B e case vacanze, che avevano aumentato i prezzi degli affitti in modo spropositato, stanno rimanendo delusi. A dirlo è un’analisi condotta da Euronews.

Giubileo 2025 delude Roma: cosa sta succedendo con gli affitti

Secondo Euronews, il flusso di pellegrini è molto inferiore rispetto alle previsioni. Gli operatori del turismo hanno riferito che il tasso di occupazione è in calo rispetto al 2024, con molti B&B e case vacanza che restano vuoti, almeno parzialmente. Le tariffe che negli ultimi mesi sono state gonfiate in vista del presunto del Giubileo si sono rivelate una delusione. I viaggiatori tendono a spendere meno, andando alla ricerca di alloggi religiosi o fuori città.

Leggi anche: — E’ la strada più costosa dove comprare casa a Roma, ecco il prezzo medio delle abitazioni

Molti proprietari hanno optato per affitti brevi, trasformando le abitazioni in strutture ricettive, infatti, secondo i dati, i canoni a lungo termine sono aumentati tra il 13% e il 17% in un solo anno. Un bilocale in zona semicentrale costa oggi tra i 1.200 e i 1.500 euro al mese.

Intanto, i lavori intrapresi dal Comune di Roma sono ancora in corso. Opere di riqualificazione urbana, mobilità e tanto altro sembrano restare incomplete a lungo e la gestione di rifiuti e viabilità è critica.

Conclusioni

Il Giubileo 2025, almeno per adesso, sembra aver fallito. Nessun rilancio per la città di Roma, anzi, un’ulteriore occasione persa. La sfida, però, continua e i romani non perdono le speranze per una fine del 2025 con il botto.

FOTO: SHUTTERSTOCK