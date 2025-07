Con l’avvio del Giubileo dei Giovani 2025, che si terrà a Roma fino al 3 agosto, la città si appresta ad accogliere oltre un milione di giovani pellegrini provenienti da più di 140 Paesi.

Una settimana intensa che vedrà la Capitale trasformarsi in un crocevia di culture, lingue e spiritualità. Una delle principali sfide sarà assicurare la mobilità fluida e sicura per i partecipanti. Per questo, la Regione Lazio, in collaborazione con Trenitalia e Cotral, ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei trasporti pubblici, ferroviari e su gomma.

L’obiettivo è duplice: garantire spostamenti efficienti durante i grandi eventi e ridurre i disagi per i normali pendolari che continuano a muoversi per lavoro.

Trasporto ferroviario: più treni e orari prolungati

Grazie a un finanziamento di 12 milioni di euro derivanti dai fondi giubilari, il servizio ferroviario sarà notevolmente potenziato durante tutta la settimana del Giubileo. Ecco cosa cambia:

FL1 (Roma Tuscolana – Fiumicino Aeroporto) : servizio esteso nelle ore notturne, dal lunedì al venerdì, per agevolare i rientri dei circa 25.000 giovani ospitati alla Fiera di Roma.

: servizio esteso nelle ore notturne, dal lunedì al venerdì, per agevolare i rientri dei circa ospitati alla Fiera di Roma. Roma Termini – Roma San Pietro – Roma Aurelia : incremento della capacità dei treni e introduzione di nuovi convogli nei giorni feriali.

: incremento della capacità dei treni e introduzione di nuovi convogli nei giorni feriali. Linea FL6 e Castelli Romani : durante i weekend, sarà aumentata la frequenza dei treni nella tratta Roma-Ciampino , con fermate straordinarie , tra cui quella di Ciampino.

: durante i weekend, sarà aumentata la frequenza dei treni nella tratta , con , tra cui quella di Ciampino. Treni veloci tra Ciampino e Fiera di Roma: per facilitare il collegamento diretto tra il centro cittadino e l’area dell’evento a Tor Vergata, verrà attivato un servizio rapido, senza necessità di cambio alla stazione Termini.

Inoltre, hub strategici come Roma Termini, Fiumicino Aeroporto, Roma Ostiense, Fiera di Roma, Ciampino e Roma San Pietro saranno presidiati con personale rinforzato per gestire i grandi flussi in arrivo e partenza.

Mobilità su gomma: navette, orari flessibili e trasporti speciali

Anche il trasporto su gomma sarà ampiamente potenziato. Cotral, l’azienda regionale, ha predisposto un piano articolato per rispondere alle specifiche esigenze del Giubileo:

Navette quotidiane (lun-sab) dalla Fiera di Roma per i circa 20.000 pellegrini ospitati nell’area.

dalla Fiera di Roma per i circa ospitati nell’area. Servizi dedicati a vescovi e cardinali : navette speciali garantiranno i collegamenti tra sedi religiose come San Giovanni e piazza Pia e il Dicastero, nel weekend (venerdì-domenica).

: navette speciali garantiranno i collegamenti tra sedi religiose come e e il Dicastero, nel weekend (venerdì-domenica). Servizi flessibili per l’hinterland romano: Cotral attiverà una rete di “macchine calde” e un sistema di trasporto dinamico per agevolare l’accesso alla Capitale dai comuni limitrofi.

Linea Roma-Lido: orario esteso fino all’1:30

Infine, il X Municipio, che ospiterà parte dei giovani partecipanti, vedrà un’estensione dell’orario della linea Roma-Lido nelle serate del 29 luglio e del 1° agosto. Le ultime corse dai capolinea di Colombo e Porta San Paolo partiranno fino alle 1:30 di notte, così da agevolare il ritorno degli ospiti nelle strutture ricettive della zona.