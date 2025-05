Nel weekend del 10 e 11 maggio 2025 avrà luogo il Giubileo delle Bande che trasformerà Roma in un vero spettacolo

Dopo il la morte di Papa Francesco, il Conclave e l’elezione del nuovo pontefice, proseguono gli appuntamenti del Giubileo 2025. Il weekend di sabato 10 e domenica 11 maggio si terrà l’evento giubilare dedicato alle bande e allo spettacolo popolare.

Giubileo delle bande a Roma: come funziona

In occasione del Giubileo delle bande, arriveranno a Roma, migliaia di persone, membri di bande militari, gruppi amatoriali, sportivi, scolastici da circa 90 Paesi differenti e insieme ad altri dello spettacolo popolare si esibiranno.

Il programma

Il Giubileo delle bande si caratterizza da un programma ricco di eventi. Inizia sabato 10 maggio alle 8 con il pellegrinaggio alla Porta Santa. Nella stessa giornata, dalle ore 16 alle 19, si terranno le esibizioni di oltre 100 bande in 31 piazze del centro di Roma.

Nella giornata di domenica, infine, avrà luogo la Santa Messa in piazza Cavour presieduta da mons. Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione del Giubileo 2025. Dalle 8 è possibile accedere all’ingresso in piazza e non sarà necessario il biglietto. Una volta terminata la celebrazione eucaristica che si terrà in mattinata, i pellegrini si recheranno seguendo una processione verso piazza San Pietro, eseguendo brani liberamente scelti.

Mobilità, informazioni utili

In eventi come questi è necessario avere tutte le informazioni relative alla mobilità. Sul sito ufficiale del Comune di Roma sono state riportate tutte le modifiche e i riferimenti di bus.

Si legge che per il Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare, Roma Servizi per la Mobilità ha predisposto un piano per la gestione dei bus turistici con cui i partecipanti arriveranno in città. Queste le aree di sosta a disposizione dei pullman nella giornata di sabato:

– via Vincenzo Lamaro (4 bus)

– piazza Adriana (13 bus)

– lungotevere Sanzio – da piazza Trilussa al civico 9 lato destro (6 bus)

– via Cernaia – da via Pastrengo al civico 9/C (6 bus)

– lungotevere dei Tebaldi (19 bus)

– lungotevere in Augusta – da via Tomacelli a via dell’Ara Pacis (15 bus)

– viale del Monte Oppio (6 bus)

– viale Carlo Felice (9 bus)

– piazza di Santa Croce in Gerusalemme (4 bus)

– lungotevere delle Navi (34 bus)

– largo Giovanni Battista Marzi (4 bus)

Su Lungotevere delle Navi ed a piazza Adriana saranno riservati inoltre rispettivamente 8 e 4 stalli per le bande musicali delle Forze Armate. Sarà necessario acquistare permessi in quanto si tratta di targhe militari che non sottostanno alla normativa del piano pullman.

Queste, invece, le aree di sosta a disposizione domenica:

– lungotevere Oberdan (45 bus)

– lungotevere della Vittoria (100 bus)

– lungotevere delle Armi (40 bus)

– lungotevere delle Navi (20 bus).

Per ulteriori informazioni si consiglia di seguire la pagina ufficiale.

FOTO: SHUTTERSTOCK