Orte è il mix perfetto di storia, panorama e gusto: un piccolo tesoro della Tuscia a portata di mano per chi vuole una gita fuori porta speciale.

A poco più di un’ora da Roma, Orte si affaccia sul Tevere come un borgo sospeso tra storia, panorami mozzafiato e curiosità da esplorare passo dopo passo. Costruita su una collina di tufo alta circa 132 metri, Orte è un borgo dalla doppia anima: quella luminosa dei vicoli e delle piazze, e quella segreta dei sotterranei millenari.

Passeggiando tra le case in pietra, le piazzette e gli archi medievali, si percepisce subito il ritmo lento della Tuscia, lontano dal caos cittadino.

La Piazza della Libertà, dominata dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, è il cuore pulsante del borgo, mentre Piazza Colonna e Piazza Fratini raccontano storie di vita popolare e tradizioni secolari.

Ma la vera sorpresa di Orte si nasconde sotto i piedi: Orte Sotterranea è un labirinto di cunicoli, cisterne, pozzi e ipogei scavati nel tufo dall’età etrusca fino al Rinascimento. Tra il Ninfeo Rupestre, l’Ipogeo del Vascellaro e il Pozzo di Cocciopesto, si respira la storia di generazioni che hanno modellato la roccia per sopravvivere e vivere meglio. Un viaggio sensoriale tra l’acqua che gocciola, l’eco delle voci antiche e la frescura della pietra: perfetto per chi ama emozioni insolite e curiosità da raccontare al ritorno a casa.

E dopo aver esplorato vicoli e sotterranei, perché non concedersi una pausa… che profuma di caffè? A Orte, infatti, c’è Pe-Fè, torrefazione storica che dal 1973 trasforma i chicchi in arte liquida.

Ferrero Peciarolo e la sua famiglia hanno fatto del caffè specialty la loro missione: chicchi selezionati, tostati con cura e preparati secondo standard rigorosi per esaltarne aroma e complessità. Solo i migliori, valutati con punteggi superiori a 80 dalla Specialty Coffee Association, ottengono il titolo di “specialty coffee” e finiscono in tazza con tutto il gusto e la fragranza che meritano.

Questa gita fuori porta è perfetta per unire la scoperta di un borgo millenario, il fascino dei sotterranei e l’esperienza di un caffè artigianale unico rende Orte una meta che sa emozionare tutti i sensi. E chissà, tra un sorso e un vicolo, potreste tornare a Roma con una nuova miscela preferita… e qualche storia misteriosa da raccontare.